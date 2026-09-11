La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) buscará aprovechar la enorme cantidad de información que ya posee sobre las operaciones de personas y empresas para identificar riesgos y decidir dónde concentrar sus fiscalizaciones. El objetivo será cruzar esos datos y construir hipótesis que permitan dirigir las auditorías hacia casos con mayores posibilidades de incumplimiento tributario.

Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, el superintendente de Sunat, César Luna Victoria, reconoció que la entidad es probablemente una de las que más información posee sobre la actividad privada, pero señaló que esos datos no se han utilizado suficientemente con fines de recaudación.

La estrategia estará acompañada por una mayor inversión tecnológica. Actualmente, los comprobantes electrónicos registran el 97% de las ventas realizadas en el país, mientras que las propuestas de datos elaboradas por Sunat son aceptadas en el 90% de los casos y el 97% de las declaraciones ya se presenta virtualmente.

Sunat cruzará datos para focalizar fiscalizaciones | Foto: Referencial

¿Dónde pondrá la mira Sunat?

La entidad ya adelantó algunos de sus focos. Sunat desplegará campañas de generación de riesgo y fiscalización en sectores que presenten mayores niveles de incumplimiento y tengan un alto interés fiscal. Entre ellos mencionó minería, enajenación de acciones y contratos asociativos.

Pero Luna Victoria planteó además un cambio de enfoque: en lugar de concentrarse agresivamente en contribuyentes que la administración ya conoce, buscará ampliar el control hacia aquellos que todavía no están suficientemente identificados o “mapeados”.

Más fiscalización no necesariamente recauda más

El cambio responde a un problema mayor. Según Luna Victoria, el incumplimiento en los principales impuestos representa alrededor de 9 puntos del PBI, frente a un promedio latinoamericano de 6.7 puntos. Equiparar ese nivel permitiría, según sus cálculos, incrementar la recaudación en aproximadamente 2.3 puntos del PBI.

Sin embargo, sostuvo que aumentar la agresividad de las fiscalizaciones no necesariamente genera mayor recaudación. La estrategia será mantener el control directo, pero conseguir que una mayor parte de los ingresos provenga del cumplimiento voluntario.

Para ello, Sunat también buscará fortalecer la asistencia, el acercamiento con los gremios empresariales y el cumplimiento colaborativo, bajo una política que la propia entidad resume como “educar antes que sancionar”.

Más seguridad jurídica para las empresas

Luna Victoria también anunció que Sunat buscará responder con mayor frecuencia y claridad las consultas realizadas por los gremios. La intención es que los contribuyentes conozcan anticipadamente cómo interpreta la administración determinadas normas y cómo calificará ciertos hechos económicos.

Este acercamiento, explicó, también permitirá que Sunat conozca mejor las nuevas formas de hacer negocios, financiamiento y comercialización, así como la creciente utilización de elementos digitales e intangibles.

La estrategia acompañará la meta de Sunat de recaudar más de S/214 mil millones en 2027, unos S/13,500 millones adicionales respecto de lo proyectado para este año.