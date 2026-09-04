Robos a trabajadores: cuándo responde la empresa | Foto: Referencial
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Gerardo Rosales Diaz
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La delincuencia puede irrumpir durante una jornada laboral. Un trabajador puede ser asaltado dentro de su centro de labores, mientras realiza una entrega, traslada dinero o cumple alguna otra tarea encargada por su empleador.

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