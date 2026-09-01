Más empresas buscan aumentar sus planillas, pero encontrar personal calificado se vuelve un reto. Imagen: Andina
Más empresas buscan aumentar sus planillas, pero encontrar personal calificado se vuelve un reto. Imagen: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El mercado laboral peruano continúa marcado por problemas estructurales como la alta informalidad y las brechas entre la oferta de trabajadores y las necesidades de las empresas. Sin embargo, dentro del sector formal empiezan a observarse señales de una mayor disposición de las compañías a incorporar personal durante los próximos meses en un contexto de mayores expectativas.

TE PUEDE INTERESAR

¿El Estado puede usar contratos temporales por “mayor actividad”? Esto dice la Corte Suprema
El EsSalud que “hereda” Fujimori: estos son los indicadores que enfrentan los pacientes
Así sería el “régimen progresivo” para pago de CTS, “grati” y vacaciones de mypes

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.