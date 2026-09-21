Meta One es el nuevo servicio de suscripción de Meta que amplía el acceso a funciones de inteligencia artificial, herramientas de personalización y recursos para creadores y negocios en Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI. Los planes individuales parten desde S/ 39 al mes, mientras que las opciones para empresas y creadores llegan hasta S/ 1,299 mensuales.

Las aplicaciones de Meta y Meta AI continuarán ofreciendo una experiencia gratuita para el uso cotidiano, sin embargo, con una suscripción se sumarán funciones adicionales y un mayor acceso a las herramientas de inteligencia artificial.

Entre las opciones para usuarios individuales se encuentran Instagram Plus, Facebook Plus y WhatsApp Plus. Instagram Plus y Facebook Plus, que tienen un precio de US$ 3.99 mensuales o 7 soles al mes, mientras que WhatsApp Plus cuesta US$ 2.99. Cada alternativa incorpora funciones adicionales para personalizar y ampliar la experiencia dentro de las respectivas plataformas.

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Planes y precios para usuarios

Meta también ofrece los paquetes Core y Premium para quienes buscan un uso más amplio de sus herramientas de inteligencia artificial. Core tiene un precio de US$ 7.99 al mes y combina las funciones de los planes individuales con mayor acceso a recursos de creación.

Con Core, los usuarios pueden utilizar con mayor frecuencia herramientas como Restyle, efectos de voz y funciones creativas de Meta AI. El plan también amplía la posibilidad de generar imágenes y videos mediante inteligencia artificial.

Premium cuesta US$ 19.99 mensuales y reúne las funciones de Core con un mayor margen para crear contenido utilizando Meta AI y otras herramientas disponibles en el ecosistema de Meta.

La compañía señaló que, durante las primeras pruebas, más de la mitad de los suscriptores utilizaron tanto las funciones de inteligencia artificial como las herramientas de expresión incluidas en los planes.

Meta. (Photo by Chris DELMAS / AFP)

Planes para creadores y negocios

Meta One también incorpora suscripciones dirigidas a creadores y empresas. Estos planes incluyen herramientas para administrar una presencia digital, conectar con audiencias y utilizar capacidades adicionales de inteligencia artificial sin necesidad de crear una nueva cuenta o descargar otra aplicación.

El plan Essential parte de US$ 14.99 mensuales o S/ 39 al mes e incluye herramientas para fortalecer la presencia de negocios y creadores. Entre sus beneficios figuran un perfil mejorado, un botón destacado para seguir cuentas desde los Reels y funciones destinadas a facilitar la interacción con clientes.

También ofrece un mayor acceso a Meta Business Agent para responder consultas de clientes. El paquete incorpora, además, una insignia de verificación, un canal verificado en WhatsApp Business y protección contra la suplantación de identidad, sujeto a una verificación exitosa.

Advanced parte de US$ 49.99 o S/ 129 al mes y añade herramientas profesionales de publicación y análisis. Entre ellas se encuentran la programación de historias con hasta 30 días de anticipación, enlaces en publicaciones y Reels orgánicos, estadísticas de audiencia más detalladas y analíticas exportables.

Para equipos que necesitan mayores capacidades, Meta ofrece los planes Expert y Max, con precios de US$ 149 o S/ 289 y US$ 499 mensuales o S/ 1,299, respectivamente. Estos niveles incluyen un mayor acceso a las funciones y capacidades de Meta Business Agent.

El servicio comenzó con más de 50 funciones distribuidas entre Instagram, Facebook, WhatsApp y Meta AI. Meta prevé ampliar progresivamente sus beneficios a otros productos, entre ellos Edits y sus lentes con inteligencia artificial.

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Entre las herramientas de IA se encuentran la creación y edición de imágenes y la generación de videos mediante los modelos Muse. También se contempla un mayor uso de funciones como Restyle dentro de Instagram.

En el caso de los negocios y creadores, Meta anunció que continuará desarrollando herramientas relacionadas con marketing, operaciones, generación de contenido y optimización de estrategias digitales.

Una de las próximas novedades será Edits Plus, que ofrecerá más almacenamiento en la nube para sincronizar proyectos entre dispositivos. También incorporará un mayor acceso al futuro asistente de Edits, que podrá ayudar a analizar estadísticas de Instagram y generar nuevas ideas de contenido.

¿Cuándo estará disponible Meta One?

Los planes de Meta One ya comenzaron a implementarse a nivel global. Sin embargo, la disponibilidad, los precios y las funciones pueden cambiar dependiendo de la región, la aplicación y la cuenta del usuario. Los precios señalados en soles son los oficiales del servicio de Meta, que se pueden adquirir desde la aplicación oficial de Instagram o Facebook.

Para suscribirte en Instagram, solo ingresa a Configuración y luego elige Meta One o Instagram Plus, según corresponda.