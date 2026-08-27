El acuerdo alcanzado entre Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, para resolver las demandas presentadas por varios estados que denunciaron la adicción de menores de edad a sus redes sociales presiona a YouTube y a TikTok a seguir sus pasos para implementar una serie de protecciones para los menores.

El acuerdo, sujeto a la aprobación de un tribunal federal en Oakland (California), donde se desarrollaba la segunda semana del juicio contra la tecnológica, fundada por Mark Zuckerberg, requiere un pago de US$ 16,680 millones y una serie de medidas para proteger a los usuarios adolescentes (de entre trece y diecisiete años) y menores de trece años.

Sin embargo, el acuerdo está diseñado de tal manera que sus condiciones se volverán más estrictas si otras tecnológicas como Google, dueña de YouTube, y ByteDance, que opera TikTok, implementen también límites diarios, uso de modo nocturno restringido y medidas de verificación de edad, como se ha comprometido Meta a hacerlo, según explicó en una conferencia de prensa el fiscal de California, Rob Bonta, quien lideró la demanda.

Por ejemplo, el límite acordado de uso para adolescentes de las plataformas de Meta se ha establecido en dos horas, pero si otras tecnológicas asumen compromisos similares, la restricción se endurecerá hasta llegar a una hora diaria.

“Esa es nuestra esperanza: lograr estas protecciones reforzadas y compromisos más significativos para Meta, siempre y cuando consigamos acuerdos y compromisos de otros actores de la industria”, insistió el fiscal, que subrayó que California y otros estados mantienen una demanda en curso contra TikTok y Snap.

Meta. (Photo by INA FASSBENDER / AFP)

La demanda hacia Meta

El pago acordado también está supeditado a que las otras compañías establezcan restricciones. Meta pagará al menos US$ 12,100 millones en un plazo de diez años para resolver las demandas de los estados. Los otros US$ 5,300 millones se entregarán después de que se logren futuros acuerdos con otras empresas de redes sociales.

La demanda contra Meta alegaba que la compañía tecnológica había diseñado sus redes sociales para generar adicción entre los menores y engañaba al público sobre los peligros de sus plataformas, al ignorar los daños causados a la salud mental y física de los jóvenes, y violar la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores.

Además, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusaban a Meta de violar las leyes estatales de protección del consumidor.

“Es un problema que afecta a toda la industria. Meta forma parte de ella y es un actor importante, pero existe un ecosistema mucho más amplio; no estaremos satisfechos hasta abordar todos los problemas de todo el sector”, sentenció Bonta.

El fiscal, que espera lograr compromisos con toda la industria, aseguró que ahora los esfuerzos se concentrarán en TikTok y en Snap, pero que también le “preocupa mucho” YouTube.

Con información de EFE