Según datos de Rappi, los pedidos de flores en Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura registran un crecimiento promedio de 72 % frente al mismo periodo del año pasado. (Foto: Pexels)
Según datos de Rappi, los pedidos de flores en Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura registran un crecimiento promedio de 72 % frente al mismo periodo del año pasado. (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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Desde hace algunos años, lpara dar la bienvenida a la primavera. Al respecto Rappi, informó que los pedidos de flores durante este mes se duplican frente a un mes regular.

El movimiento no se concentra únicamente en Lima: Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura registran, en conjunto, un crecimiento promedio de 72% frente al mismo periodo del año pasado, evidenciando cómo esta fecha ha ganado presencia en distintas regiones del país, anotó.

El momento de mayor movimiento se concentra el 21 de septiembre, día en el que, según los registros de la plataforma, los pedidos crecen un 2,000 % más frente a un día regular, alcanzando el mayor volumen de pedidos de flores de todo el año en Rappi.

Según datos de Rappi, los pedidos de flores en Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura registran un crecimiento promedio de 72 % frente al mismo periodo del año pasado. (Foto: Freepik / jcomp)
Según datos de Rappi, los pedidos de flores en Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Piura registran un crecimiento promedio de 72 % frente al mismo periodo del año pasado. (Foto: Freepik / jcomp)

De acuerdo con la data de Rappi, el ticket promedio de los pedidos de flores durante esta temporada bordea los S/65.

“La demanda de flores ha encontrado un espacio dentro del delivery porque responde a una necesidad muy concreta: sorprender y expresar afecto de manera rápida y sencilla. Fechas como el 21 de septiembre reflejan cómo los consumidores incorporan nuevas ocasiones para regalar y celebrar, y cómo el delivery se convierte en un aliado para hacer de esos momentos una experiencia más accesible y especial”, señaló Alonso Palomino, Head de Ecommerce de Rappi Perú.

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