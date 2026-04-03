En el marco de la Semana Santa, la demanda de flores se incrementa en todo el país, impulsando la actividad de más de 7,000 productores de la agricultura familiar dedicados a este cultivo a nivel nacional, informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En este contexto, la actividad florícola se desarrolla principalmente en zonas altoandinas y en diversas provincias del país, en regiones como Lima, Junín, Cajamarca, Áncash, Huánuco y Cusco, donde familias de la agricultura familiar se dedican al cultivo de flores, contribuyendo al abastecimiento de los mercados ante el incremento de la demanda en esta temporada.

La especialista de la Dirección de Desarrollo Agrícola y Agroecología del Midagri, Nelly Espinal, destacó que las flores de producción nacional mantienen un valor diferencial en el mercado. “El comercio de las flores de producción nacional, se ha sostenido a lo largo de los años, porque nuestras flores provienen de condiciones climáticas diferentes, por lo que les otorga cualidades especiales,señaló.

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Asimismo, resaltó que la calidad de las flores nacionales se distingue por características específicas. “La duración de la flor en el florero y el tamaño del botón floral son aspectos clave que permiten identificar una flor de calidad”, explicó.

En el Perú se cultivan más de 60 especies de flores de corte principalmente. Foto: Midagri

Más de 60 especies de flores

En el Perú se cultivan más de 60 especies de flores de corte principalmente. Entre ellas destaca el gladiolo, una de las más difundidas en diversas regiones del país.

También se producen rosas, claveles, astromelias, girasoles, así como flores que se exportan, como la hortensia, que se ha desarrollado muy bien en la zona de Huánuco, y las flores de cera (Waxflower) en zonas como Villacurí en Ica.

El Midagri indicó que la floricultura es una actividad con gran potencial dentro de la biodiversidad del país, no solo por su diversidad productiva, sino también por su aporte a la economía de la agricultura familiar y su presencia en tradiciones culturales como las celebraciones de Semana Santa.

El Midagri indicó que seguirá impulsando el desarrollo de la floricultura nacional, promoviendo el acceso a financiamiento, asistencia técnica y mercados para fortalecer a los productores de la agricultura familiar en todo el país.