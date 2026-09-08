El número de usuarios de apps por aplicativos se multiplicó por más de seis entre el 2020 y 2025. | Difusión
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Instituto Peruano de Economía (IPE)
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En Perú, cada hora se solicitan al menos 64 mil servicios de movilidad o reparto a través de plataformas digitales. La demanda por estos aplicativos ha crecido sostenidamente desde la pandemia, impulsada por las restricciones de movilidad y la posterior reactivación económica.

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