El problema de recaudación no estaría donde muchos apunta. Para Elmer Cuba, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los mayores esfuerzos de la Sunat deberían concentrarse en las empresas medianas, las cuales esconderían ventas con el objetivo de reducir margen sobre el que paga Impuesto a la Renta.

Así lo subrayó durante su exposición en la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República.

Poder de recaudación en Perú

Cuba precisó que una gran falla en el país es el bajo poder de recaudación. La evasión, sin embargo, no está tanto en las compañías pequeñas ni en las grandes, que “suelen tener a la Sunat encima”, subrayó: está en las empresas medianas que esconden ventas y reducen el margen del Impuesto a la Renta.

“Ahí deberíamos aplicar los esfuerzos”, enfatizó. El objetivo es que el dinero que se “escapa” se recupere para distribuirlo en dos destinos: infraestructura y programas sociales. “Para Pensión 65 y, más adelante, en el programa Juntos”, enumeró el ministro.

Asimismo, detectó que Perú sobrepasa el promedio de incumplimiento del IGV e IR de tercera categoría en comparación con los otros países de América Latina y el Caribe. Mientras que nuestro país alcanza el 9%, Chile llega al 6.7% y Colombia al 3.9%.

La urgencia de destrabar obras

En otro momento de su ponencia se enfocó en un reto más: la calidad de la inversión. Hay una gran cantidad de obras que se inician pero no se terminan. “Por eso no se siente el esfuerzo que hace el Perú en inversión pública. Hay escuelas que no se terminan, comisarías a medio hacer. [...] No solo es cantidad, es calidad”, mencionó al respecto.

Por eso informó que el MEF se encuentra en “una especia de censo” para conocer en qué nivel están las obras y cuántas se encuentran paralizadas. “Una taxonomía de obras que están abandonadas”, resumió.