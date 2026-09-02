La presidenta Keiko Fujimori anunció la aprobación de una norma que permitirá utilizar el mecanismo de Servicios por Impuestos para acelerar los trabajos de prevención frente al fenómeno de El Niño en Piura y convocar al sector privado.

“Quiero anunciar también que hoy se está aprobando una norma importantísima, una herramienta que va a permitir también ponerle más velocidad a estos trabajos, que es Servicios por Impuestos”, señaló Fujimori durante su visita a Piura. Añadió que la medida se estaba aprobando a través del Consejo de Ministros y que debía ser publicada en las próximas horas.

La mandataria realizó estas declaraciones luego de supervisar los trabajos en los alrededores de la represa Los Ejidos y entregar 20 motobombas a siete municipios provinciales y distritales de la región.

Servicios por Impuestos y proyecto de Chutuque

Consultada por el presupuesto para afrontar la emergencia en Piura, Fujimori volvió a destacar el mecanismo de Servicios por Impuestos.

“Sobre el tema de Chutuque, es importante que sepamos que a través de esta nueva herramienta, Servicios por Impuestos, se va a poder realizar esta importante salida de las aguas hacia el mar”, señaló.

Asimismo, indicó que el Ejecutivo trabaja en créditos suplementarios adicionales destinados a la preparación frente al fenómeno de El Niño y a la recuperación del orden.

“Los créditos suplementarios se están anunciando en las próximas semanas justamente para poder inyectar más presupuesto, no solamente aquí en Piura, sino a nivel nacional”, afirmó.

Fujimori respalda a ministros tras hechos en Trujillo

La presidenta también fue consultada por los cuestionamientos al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por su participación en las acciones desarrolladas tras los hechos ocurridos en Trujillo, con el secuestro de un empresario minero, posteriormente liberado, que dejó un saldo de cuatro personas asesinadas.

Fujimori explicó que, tras conocer lo ocurrido, convocó junto con el primer ministro a los ministros del Interior y de Defensa. Según señaló, Belaunde manifestó que podía acudir a Trujillo, por lo que tomó la decisión de enviarlo.

La mandataria remarcó que el ministro de Defensa no participó en los interrogatorios.

“El ministro Belaunde no ha participado en ningún interrogatorio. Los interrogatorios los ha llevado a cabo la Policía Nacional”, afirmó.

Respecto de la investigación, pidió esperar los resultados. “Todo esto está en investigación, y por lo tanto nos corresponde esperar”, sostuvo.

La presidenta defendió la actuación de sus ministros tras los hechos ocurridos en Trujillo y destacó el trabajo conjunto de la Policía peruana y boliviana. Foto: Presidencia.

Arriola y evaluación de mandos policiales

Consultada por la permanencia del general Arriola como comandante general de la Policía Nacional, Fujimori evitó confirmar su continuidad y señaló que los funcionarios se encuentran permanentemente en evaluación. “La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una norma que fortalece la institucionalidad. Nosotros somos respetuosos de cada una de las normas y somos respetuosos del Estado de Derecho. Pero también entendemos que los funcionarios, sea quien sea, están siempre en evaluación”, sostuvo.

La presidenta agregó que la evaluación del desempeño de los integrantes de la Policía corresponde al ministro del Interior. “Yo por eso esa respuesta se la traslado al ministro del Interior, que es el que constantemente está viendo el desempeño de cada miembro de la Policía Nacional”, afirmó. No obstante, destacó el respaldo del Ejecutivo a la institución policial y a las Fuerzas Armadas: “Hoy tenemos una Policía y unas Fuerzas Armadas más fortalecidas, que saben que tienen el respaldo del Gobierno”.

Operativo contra Los Pulpos

Fujimori destacó además el trabajo conjunto entre las autoridades peruanas y bolivianas, con la colaboración del FBI, para lograr el traslado a un penal peruano del líder de la organización criminal Los Pulpos.

“Las organizaciones criminales no miran fronteras, y por eso es tan importante la colaboración con otras instituciones de otros países”, manifestó.

Sobre la actuación de la Policía, señaló que las instituciones de seguridad cuentan con respaldo del Gobierno y que los funcionarios se encuentran en evaluación.

“Hoy vemos a los muchachos poniendo su vida en riesgo y tenemos pues a ellos darle no solamente los implementos, el respaldo político, sino darles las herramientas que les permita a ellos enfrentar mejor a la criminalidad”, indicó.

Facultades para enfrentar al crimen

Consultada sobre las más de 13,000 denuncias de extorsión y la situación de seguridad, Fujimori defendió el pedido de facultades presentado por el Ejecutivo al Congreso.

“Estas facultades nos van a permitir, entre otras cosas, fortalecer la inteligencia para obtener la información antes que sucedan los hechos”, afirmó.

Añadió que el Gobierno busca contar con herramientas para declarar grupos hostiles, no solo a grupos terroristas sino también a organizaciones criminales; fortalecer una política de expulsión de migrantes indocumentados y tomar control de los penales.

También mencionó la reorganización del sistema penitenciario y el fortalecimiento de la administración de justicia, sobre lo cual indicó que ya se viene conversando con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Designaciones en Educación

Sobre los cuestionamientos a las designaciones en el sector Educación, Fujimori señaló que conversó con el ministro José Antonio Chang.

En el caso de la excongresista Tania Ramírez, indicó que su renuncia al cargo en la Derrama Magisterial ya fue aceptada. “Para evitar suspicacias ha puesto su cargo de disposición, y esta renuncia ya se aceptó. Entonces, por lo tanto, para mí este caso ya está cerrado”, afirmó.

Respecto de la exparlamentaria Diana Gonzáles, sostuvo que, a su juicio, cumple con los requisitos para dirigir el sector. “Yo creo que es una gran deportista, y cumple con los requisitos para poder dirigir ese sector”, señaló.

Trabajos de prevención en Piura

Fujimori indicó que la zona de la represa Los Ejidos constituye el punto más crítico de Piura y señaló que los trabajos de limpieza y remoción de material registran un avance del 30%.

“Se ha logrado retirar ya 30% de las 500 mil metros cúbicos que se tienen que retirar de esta parte. Vuelvo a repetir, hemos avanzado ya un 30%”, sostuvo.

En otro momento, precisó que 43 máquinas vienen trabajando durante las 24 horas y que se tiene previsto retirar 500.000 toneladas métricas de material para salvaguardar la ciudad de Piura.

“Tenemos que correr, y en eso estamos, en ese esfuerzo”, afirmó, al tiempo que destacó la participación del sector privado, el gobierno regional, las autoridades locales, las Fuerzas Armadas y el Gobierno Nacional.

La presidenta también informó que el gobernador regional de Piura cuenta con maquinaria adicional disponible y que se realizarán las coordinaciones para incorporarla a los trabajos. Asimismo, agradeció al sector privado por su apoyo con combustible.

Proyectos paralizados

La presidenta también informó que el Ministerio de Vivienda recibió 252 proyectos de agua paralizados a nivel nacional y que 11 ya fueron destrabados durante las primeras semanas de gestión.

“En los próximos días se lograrán destrabar los 5 proyectos que están paralizados para beneficiar a todos los ciudadanos de Piura”, aseguró.

Fujimori señaló además que las autoridades deben estar preparadas ante una eventual emergencia y justificó la entrega de motobombas a los gobiernos locales: “Llegado el momento, no sabemos cuándo, a qué hora, podrían ocurrir los desastres”.