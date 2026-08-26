La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció un conjunto de medidas dirigidas a los adultos mayores, que incluyen un incremento progresivo de las pensiones, la ampliación de la cobertura de Pensión 65 y la duplicación de los locales de Yuyaq Casa del Pensionista.

Los anuncios fueron realizados durante la ceremonia por el Día Nacional de la Persona Adulta Mayor, desarrollada en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, con la participación de autoridades y representantes vinculados al sector previsional.

Pensiones subirán progresivamente desde 2027

Fujimori informó que el presupuesto público contemplará un incremento progresivo de las pensiones, cuya implementación comenzará en 2027. Según indicó, la medida fue coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante su discurso, la mandataria sostuvo que el pago mensual que reciben los jubilados constituye una obligación legal del Estado y no una dádiva de un gobierno.

No obstante, en el anuncio no se precisaron los montos del incremento ni el cronograma específico para su aplicación.

La presidenta señaló que el Estado y la sociedad tienen la responsabilidad de procurar tranquilidad económica para quienes contribuyeron durante su vida laboral.

La presidenta Keiko Fujimori también anunció que los locales de Yuyaq Casa del Pensionista pasarán de 12 a 24 sedes. Foto: Presidencia.

Pensión 65 ampliará su cobertura

Otra de las medidas anunciadas por la jefa de Estado es la ampliación de la cobertura de Pensión 65, programa destinado a adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

La expansión también está prevista para comenzar en 2027 . Fujimori no detalló cuántos nuevos beneficiarios se incorporarían ni cuál sería el presupuesto adicional requerido para ampliar el programa.

A la ceremonia asistió el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, junto con representantes del sector previsional.

Yuyaq Casa del Pensionista tendrá el doble de locales

La presidenta anunció también que los locales de Yuyaq Casa del Pensionista pasarán de 12 a 24 a partir del próximo año.

Actualmente, estos centros están distribuidos en ocho regiones del país y desarrollan actividades y talleres orientados a promover el envejecimiento activo y la participación de los pensionistas.

Con la ampliación, el Ejecutivo busca extender el alcance de estos servicios y actividades desde 2027.

“Hoy hay 12 en el país y lo que podemos decir es que estas casas Yuyaq se van a duplicar a partir del próximo año”, manifestó.

Fujimori habla de “cifras” y “estadísticas terribles”

Durante la ceremonia, la presidenta volvió a referirse a la situación que, según afirmó, encontró al asumir el Ejecutivo.

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“Hoy hemos recibido el país con cifras, estadísticas terribles, pero a partir del próximo año vamos a ir viendo mejorías”, declaró.

Fujimori no especificó durante el acto cuáles eran los indicadores económicos o sociales a los que hacía referencia.