Keiko Fujimori declara más de S/1′000,000 como monto de sus bienes ante la Contraloría. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori declara más de S/1′000,000 como monto de sus bienes ante la Contraloría. (Foto: Presidencia)
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de bienes y rentas luego de asumir el cargo de jefa de Estado.

El documento registra

Fujimori informó que recibe una remuneración mensual de S/35,568, proveniente de todo el sector público, sin ingresos del sector privado.

Cabe precisar que la Ley 30161 obliga a los funcionarios públicos a declarar sus ingresos, bienes y rentas al inicio, durante y al final de su gestión.

pero no incluye detalles ni ubicación de los bienes declarados para tratarse de información reservada.

El archivo también contiene la declaración que Keiko Fujimori presentó al dejar el Congreso en 2011, al concluir su período parlamentario. En esa declaración de 2011, informó bienes por S/117,500 y señaló no tener ingresos mensuales ni del sector público ni del privado.

A su vez, en aquel año, declaró S/603,700 en ahorros y depósitos financieros dentro del rubro de otros conceptos.

La Ley 30161 obliga a los funcionarios públicos a declarar sus ingresos, bienes y rentas al inicio, durante y al final de su gestión. Foto: Andina.
La Ley 30161 obliga a los funcionarios públicos a declarar sus ingresos, bienes y rentas al inicio, durante y al final de su gestión. Foto: Andina.

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