La presidenta Keiko Fujimori presentó ante la Contraloría General de la República su primera declaración jurada de bienes y rentas luego de asumir el cargo de jefa de Estado.

El documento registra un patrimonio total de S/1′132,121.31, de los cuales la mandataria declaró S/115,998 en bienes y S/1′016,123.31 en el rubro de otros conceptos.

Fujimori informó que recibe una remuneración mensual de S/35,568, proveniente de todo el sector público, sin ingresos del sector privado. Asimismo, señaló que tiene pendiente el cobro de vacaciones truncas correspondientes a su anterior vínculo laboral con Fuerza Popular.

Cabe precisar que la Ley 30161 obliga a los funcionarios públicos a declarar sus ingresos, bienes y rentas al inicio, durante y al final de su gestión.

La información divulgada pertenece a una sección pública de la Contraloría, pero no incluye detalles ni ubicación de los bienes declarados para tratarse de información reservada.

LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori prevé remitir esta semana al Congreso la solicitud de facultades legislativas

El archivo también contiene la declaración que Keiko Fujimori presentó al dejar el Congreso en 2011, al concluir su período parlamentario. En esa declaración de 2011, informó bienes por S/117,500 y señaló no tener ingresos mensuales ni del sector público ni del privado.

A su vez, en aquel año, declaró S/603,700 en ahorros y depósitos financieros dentro del rubro de otros conceptos.