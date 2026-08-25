Las acciones ante el Fenómeno de El Niño recién arrancan. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que el Gobierno ya monitorea el impacto que tendría la emergencia climática. (Imagen: Andina)
Las acciones ante el Fenómeno de El Niño recién arrancan. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, señaló que el Gobierno ya monitorea el impacto que tendría la emergencia climática. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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En medio de una , el Gobierno de Perú admitió que los trabajos de prevención recién avanzan en . Así lo confirmó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Rogers Valencia.

Durante su participación en un foro realizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura, Valencia recordó que el riesgo ya era conocido por las gestiones gubernamentales previas, pero recién con la nueva gestión se ha conformado la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño.

Se sabía [de la ocurrencia de El Niño] en mayo. Nosotros llegamos al gobierno el 28 de julio y el 12 de agosto se constituyó esta comisión de emergencia. En Piura, la descolmatación del canal principal, del Chira, recién está empezando”, dijo.

Si bien la comisión es liderada por el Poder Ejecutivo, el titular del Mincetur mencionó que la respuesta a la emergencia requiere coordinación entre el sector público y privado. “Todos estos esfuerzos, cuando están aislados, son una sola persona, de un solo grupo o de una sola institución, por muy potente que sean, no logran el objetivo”, indicó.

El Niño. Fotocomposición: Con inteligencia artificial, chatGPT, Mía Rios para Diario Gestión
El Niño. Fotocomposición: Con inteligencia artificial, chatGPT, Mía Rios para Diario Gestión

Presupuesto para puntos críticos

Ante la necesidad de acelerar las obras de emergencia, el viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Manuel Layseca, recordó que el Gobierno ha destinado más de S/ 179 millones para intervenciones de limpieza y descolmatación en Piura.

A ello se suma un .

Adicionalmente, indicó que el Gobierno trabaja en una modificación de la, en la parte de Servicios por Impuestos (SxI), para acelerar las intervenciones y facilitar la participación del sector privado en las acciones de prevención.

Venimos trabajando una modificación de la Ley de Servicios por Impuestos que permitirá acelerar las intervenciones a través de este mecanismo a fin de agilizar el apoyo del sector privado a la emergencia del fenómeno”, dijo.

Mincetur monitorea impacto sobre exportaciones

El riesgo para Piura no se limita a la infraestructura de prevención. Mincetur también viene monitoreando el impacto que el podría generar sobre las cadenas productivas y exportadoras de la región: solo el año pasado Piura exportó más de US$ 4,050 millones en productos agrícolas y pesqueros.

Venimos monitoreando permanentemente cómo avanza nuestra logística y cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema de transporte”, señaló el ministro.

Por ejemplo, mencionó el caso del y explicó que el impacto comprende todo el recorrido del producto, desde su preparación hasta su embarque.

En ese sentido, indicó que el ministerio ha desarrollado un tablero de datos para realizar seguimiento a las cadenas exportadoras y evaluar alternativas durante la gestión del riesgo.

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