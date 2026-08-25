Estados Unidos prepara una serie de apoyos para Perú ante el riesgo de un fuerte fenómeno de El Niño, informó el embajador estadounidense en Perú, Bernardo Navarro.

Durante un foro realizado por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) en Piura, Navarro aseguró que su país logró una coordinación con el Gobierno peruano para anticiparse a una eventual emergencia tras una cumbre realizada en Miami.

“ L a semana pasada realizamos una cumbre sobre El Niño en Miami donde participó el canciller Carlos Espá, representantes peruanos, el Comando Sur de los Estados Unidos (Southcom), y otras agencias del gobierno [norteamericano] que apoyarán al Perú en materia de salud, respuestas e incendios forestales, sequía, gestión del agua, agricultura y preparación antes de emergencia ”, dijo.

Para evitar que El Niño se vuelva un “Katrina para el Perú”, a nivel de impacto, planteó que exista un “war room” y que las Fuerzas Armadas estén involucradas por su capacidad de personal y logística.

Actualmente una infraestructura que ya existe como resultado de la cooperación estadounidense son los Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER). Navarro recordó que Estados Unidos ha construido 18 de estos centros en todo el Perú, pero se han identificado deficiencias.

“Ayer visité el COER de Piura y aunque está listo y tiene el personal, está en malas condiciones. Les voy a hablar claro. Los equipos no están ahí, son anticuados. No se ha hecho lo que se tiene que hacer para mantener ese COER ”, señaló.

Otro de los frentes de apoyo va por el lado sanitario. Navarro señaló que el buque hospital estadounidense USNS Comfort tiene programada una visita al Perú en febrero [del 2027] con el fin de contar con esta capacidad médica “para asegurar que cuando se esté en el pico del problema, tengamos los recursos presentes”.

Asimismo, indicó que el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) está apoyando a Perú frente al dengue y la malaria, mientras que la unidad de investigación médica naval NAMRU South monitorea los riesgos de enfermedades en el país y brinda capacidad de alerta temprana.

Por otro lado, en cuanto al agro, el embajador afirmó que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos también está involucrado en esta coordinación, con la disposición de compartir su experiencia en resiliencia agrícola.