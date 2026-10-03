La peruana Resemin, la única empresa en América Latina que fabrica completamente equipos de perforación subterránea, tiene el 8% del mercado mundial en su segmento y el mayor share en Perú. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec.
La peruana Resemin, la única empresa en América Latina que fabrica completamente equipos de perforación subterránea, tiene el 8% del mercado mundial en su segmento y el mayor share en Perú. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

El negocio de maquinaria para minería vive un nuevo impulso. El alza sostenida del precio de los minerales en los últimos años ha vuelto a dinamizar el mercado local, en un contexto donde la inversión minera en Perú crecería 16.8% en 2026, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Ese nuevo boom trae vientos a favor de la peruana Resemin, la única empresa en América Latina que fabrica completamente equipos de perforación subterránea y tiene el 8% del mercado mundial en su segmento compitiendo con gigantes como Sandvik y Epiroc, así como el mayor share en Perú, con ventas por US$ 150 millones en 2025. De cara a sus 40 años, la compañía se traza el objetivo de duplicar su negocio. Conozca la estrategia que seguirá y los mercados en la mira, en medio de una alta competencia.

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