Sebastián Husni, gerente general de Resemin, afirmó que la compañía viene de multiplicar su facturación por cuatro en los últimos dos años. Tras ese crecimiento agresivo, ahora se concentran en consolidarse y profundizar su presencia en mercados tradicionales, creciendo este año alrededor de 10%.

Con esa base más sólida, la empresa se prepara para el siguiente ciclo de tres a cuatro años, cuando buscan duplicar el negocio rumbo a su aniversario 40 —cumplieron 35 el año pasado—. Así, la prioridad inmediata es realizar los ajustes fundamentales y estructurales para alcanzar ese objetivo.

“Nos proyectamos de acá a cuatro años que podríamos estar ya alcanzando ese nivel de negocio”, manifestó, tras mencionar que hoy operan dos plantas en Ate (estructuras metalmecánicas) y Huachipa (ensamblaje).

Sebastián Husni, gerente general de Resemin, afirmó que la compañía viene de multiplicar su facturación por cuatro en los últimos dos años. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec

De dealers a oficinas propias: el nuevo modelo de Resemin en el exterior

Para concretar el próximo salto de facturación, Husni explicó que la consolidación pasa por tres frentes: definir los productos más “ganadores” del portafolio, consolidar el aftermarket (servicios y repuestos) y cambiar el modelo comercial por mercado.

Resemin se concentra en la fabricación y venta de máquinas, pero también busca estar cerca del cliente en repuestos y servicios durante todo el ciclo de vida. Tal propuesta implicó decidir en qué mercado operar directo y en qué vía distribuidores. Así ocurrió en Chile, Bolivia y Colombia, donde tenían distribución vía dealer y decidieron entrar de manera directa.

En la actualidad, mantienen oficinas comerciales propias en esos países, mientras Brasil, México y otros mercados se atienden vía dealers. “El resetting o la consolidación pasa por todo eso. Ya nos pone en estos últimos dos años haciendo un poco esa limpieza y esa consolidación, sentando nuevas bases para poder crecer más sólidos”, anotó.

Añadió que evaluarán la mejor fórmula para cada mercado en los próximos años, considerando distribuidores o nuevas oficinas propias.

Plantas en Ate y Huachipa: 2,000 m2 más y soldadura robotizada

Para impulsar el objetivo comercial, Husni explicó que la infraestructura actual es suficiente con crecimientos marginales. Resemin tiene dos plantas. En Ate, hace toda la metalmecánica —mecanizado de acero, corte, armado, soldadura y pintura—; y en Huachipa, hace el ensamblaje final.

En su complejo industrial de Ate (donde tienen varios predios), acaban de incorporar un local colindante de 2,000 m2 adicionales para toda la línea de servicios, tanto para fabricación de acero como para reparación y overhaul (restauración o renovación profunda) de componentes y máquinas. El layout (diseño y distribución) para el nuevo espacio ya está en implementación y estará en operación el próximo año.

“Con las dos plantas, la de metalmecánica en Ate y la de ensamble acá en Huachipa, es suficiente para soportar el crecimiento futuro, salvo algunos crecimientos más marginales”, comentó Husni.

Además, en Ate, están incorporando un robot para soldar y, en función de esa experiencia, decidirán si amplían el alcance de esa tecnología. “Estamos iniciándolo, digamos que el próximo año se va a concretar”, anotó.

El resto del crecimiento vendrá por aumento de turnos y mejoras en la distribución de espacios de trabajo en plantas.

Resemin tiene dos plantas. En Ate, hace toda la metalmecánica —mecanizado de acero, corte, armado, soldadura y pintura—; y en Huachipa, el ensamblaje final. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec

Canadá y EE. UU.: los mercados pendientes de Resemin

De los principales mercados mineros, Canadá y Estados Unidos siguen siendo los pendientes por desarrollar por Resemin. En la actualidad, la mitad de su producción es exportada a 25 destinos en el mundo, incluyendo la reciente incursión a Groenlandia.

Sin embargo, el mapa global aún tiene espacio para Resemin. La empresa mantiene presencia en ferias en Estados Unidos y Europa, además de ferias regionales en Colombia, Brasil, Chile y ahora Bolivia y Argentina y Perú.

“Hay siempre desarrollo de mercados, hay coqueteos (con Canadá). Hay prospección, pero sí, mercados pendientes donde tenemos mucho por desarrollar y casi que por evangelizar y colonizar son Estados Unidos y Canadá”, manifestó, tras estimar que tal expansión se podría concretar también en los próximos tres o cuatro años.

De los principales mercados mineros, Canadá y Estados Unidos siguen siendo los pendientes por desarrollar por Resemin, señaló su gerente general, Sebastián Husni. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec.

Innovación: maquinarias a baterías y automatización

Frente a la entrada de oferta asiática compitiendo por precio, Resemin apuesta por su propuesta de valor: equipos sencillos, fáciles de usar, robustos, con automatización solo cuando el cliente realmente lo requiere y alto nivel de customización.

En innovación, mantienen el desarrollo de equipos a control remoto, tracking system, data logging y empleo de sensores. Asimismo, también han desarrollado dos prototipos de jumbo (maquinaria pesada de perforación) a batería eléctrico.

“Hemos venido innovando cada vez más, haciendo mayor automatización”, indicó, tras remarcar que la empresa tiene 50 ingenieros (un tercio dedicado a innovación) y alianzas con proveedores de clase mundial con los cuales hacen innovación conjunta.

Ante la competencia asiática, la empresa también fortalece su soporte posventa -inventario de repuestos y cuadrillas de técnicos con un pie en Perú y un pie afuera- y la capacidad de fabricar maquinarias a pedido de clientes.

“Creo que la fortaleza nuestra de customizar y de un soporte aftermarket bastante sólido y profundo ayuda a que el cliente no solo busque lo barato, sino lo más productivo”, añadió Husni.

Sobre esa base, el 2026 se cerrará con crecimiento de 10% y, a partir del próximo año, la empresa espera volver a tasas más altas rumbo a duplicar su facturación en cuatro años.

Resemin tiene 50 ingenieros y alianzas con proveedores de clase mundial con los cuales hacen innovación conjunta. Foto: Mario Zapata N./ @photo.gec

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