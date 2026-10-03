La construcción podría recibir un impulso por las obras de reconstrucción ante eventuales impactos de El Niño, aunque parte de esta inversión correspondería a reposición de infraestructura. Foto: Andina
La construcción podría recibir un impulso por las obras de reconstrucción ante eventuales impactos de El Niño, aunque parte de esta inversión correspondería a reposición de infraestructura. Foto: Andina
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Fernando Cuadros Concha
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La inversión privada atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) subió de 12.5% a 14% su estimación de crecimiento para el corriente, lo que implicaría su mayor expansión desde 2021 —cuando avanzó 35.2% tras el estallido de la pandemia—.

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