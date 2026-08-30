El calor extremo, más en tiempos de El Niño, puede afectar la concentración, incrementar los errores y accidentes y reducir el rendimiento de los trabajadores, según especialistas. Composición: Gestión
El calor extremo, más en tiempos de El Niño, puede afectar la concentración, incrementar los errores y accidentes y reducir el rendimiento de los trabajadores, según especialistas. Composición: Gestión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Hacia el último tramo de este 2026 se espera que el , sino que también, en algunas zonas de la costa norte y central, el incremento de las temperaturas podría mermar la productividad y la seguridad de los trabajadores.

De acuerdo con especialistas consultados por Gestión, es un desafío para las organizaciones mantener sus metas de producción sin trasladar el riesgo climático a su talento. Dentro de los planes de acción están:

Amenaza de El Niño no solo está en las lluvias

Kharla Heredia, médico ocupacional y gerente de EstarBien, señala que la primera medida debe ser identificar los riesgos específicos a los que está expuesta cada operación.

“Proteger al trabajador y cumplir las metas de producción no deberían verse como objetivos opuestos”, dice. A su criterio, modificar horarios, rutas, pausas o condiciones de trabajo puede permitir que las empresas mantengan sus operaciones sin incrementar la exposición de los trabajadores.

Añade que el calor extremo no debería ser la única preocupación ante El Niño, dado que algunas empresas pueden verse golpeadas por las lluvias intensas, inundaciones, huaicos, deslizamientos e incluso episodios de frío.

¿Qué trabajadores están más expuestos?

Para actividades expuestas al calor, sostiene que están más vulnerables los empleados agrícolas, de construcción, pesca, transporte y determinadas actividades operativas en plantas industriales o refinerías, especialmente cuando existe esfuerzo físico y exposición directa al sol o a fuentes de calor.

Mientras que en zonas de altura, las bajas temperaturas podrían afectar a quienes se desplacen a unidades mineras o zonas remotas.

Patricia Paredes, directora médica de Pacífico Salud, explica que se debe incorporar dado que una temperatura ambiental determinada no necesariamente representa el mismo riesgo para todos los trabajadores.

El fenómeno El Niño incrementará el estrés térmico, afectando la salud y productividad laboral en diversas industrias. Se espera que en nuestro país tenga una intensidad "muy fuerte" desde finales del 2026 hasta inicios del 2027. Foto: adsis
El fenómeno El Niño incrementará el estrés térmico, afectando la salud y productividad laboral en diversas industrias. Se espera que en nuestro país tenga una intensidad "muy fuerte" desde finales del 2026 hasta inicios del 2027. Foto: adsis

Por ejemplo, un ambiente de 30 °C con alta humedad y trabajo pesado es más riesgoso que uno de 34 °C con ventilación y una tarea de menor exigencia física; y por eso se aplica un índice integrado WBGT que pondera la humedad, la radiación, la ventilación y el tiempo de exposición.

Además,

El calor y su impacto en la productividad

Paredes menciona, en datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que la productividad laboral puede caer 2% y 3% por cada grado adicional de WBGT por encima de 20 °C, y

También el calor extremo puede alterar la concentración y el desempeño cognitivo. Cita una investigación de Harvard publicada en PLOS Medicine, en la cual trabajadores jóvenes expuestos a mayores temperaturas interiores registraron un incremento aproximado de 13% en el tiempo de reacción y una caída cercana al 10% en el rendimiento cognitivo.

Cambios de horarios y pausas necesarias

Ambas expertas coinciden en que el FEN no obliga a las empresas a realizar grandes inversiones para mitigar los riesgos. Entre las acciones elementales, están trasladar las actividades de mayor esfuerzo físico hacia las horas de menor exposición al calor, establecer pausas de recuperación, garantizar hidratación permanente y habilitar zonas de sombra o espacios donde el trabajador pueda recuperarse.

Heredia propone modificar horarios de desplazamiento cuando existan riesgos vinculados con lluvias, huaicos o deslizamientos. “En determinadas operaciones, por ejemplo, evitar traslados nocturnos cuando las condiciones de la ruta sean más riesgosas puede contribuir a reducir la exposición”, subraya.

Es crucial para las empresas adaptar horarios y condiciones laborales para mitigar riesgos y proteger al talento humano. Foto: referencial / freepik
Es crucial para las empresas adaptar horarios y condiciones laborales para mitigar riesgos y proteger al talento humano. Foto: referencial / freepik

Aquí, recomienda revisar los esquemas de remuneración a destajo o por meta diaria, ya que “cuando el ingreso del trabajador depende directamente de cuánto produce en el turno, la pausa de recuperación se vuelve económicamente costosa para él, y en la práctica nadie la toma”.

“Las metas se sostienen razonablemente por tres vías: primero, mover las tareas más pesadas a las primeras horas del día o a los horarios de menor carga térmica; segundo, alternar trabajo y descanso, y tercero, planificar la temporada asumiendo desde el inicio una pérdida esperada de horas útiles”, indica Paredes.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.

TE PUEDE INTERESAR

Pese a El Niño, exportaciones peruanas superarían meta, ¿qué las sostendría?
Perú busca cooperación con EE.UU. para enfrentar a El Niño y promover inversiones
Lima alcanzará los 30 grados en invierno por El Niño
SBS y Gobierno alistan alivio a deudores afectados por El Niño, ¿quiénes podrán acogerse?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.