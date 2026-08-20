La Sociedad Nacional de Industrias (SNI), representada por su presidente, Felipe James, participó en una agenda de alto nivel desarrollada en Miami, Florida, que permitió fortalecer la cooperación público-privada frente a los riesgos asociados al fenómeno El Niño y promover al Perú como destino atractivo para la inversión estadounidense.

El lunes 17 de agosto, el titular de la SNI integró la delegación peruana que participó en la Cumbre Climática “El Niño Disaster Preparedness Planning Meeting”, realizada en la sede del Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM), en El Doral, Miami.

La delegación estuvo conformada por el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Spa; el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, representantes de ProInversión, AmCham Perú y entidades académicas.

Durante este foro público-privado se intercambiaron experiencias técnicas y se coordinaron planes de respuesta y prevención frente a los posibles impactos del fenómeno El Niño.

Asimismo, se analizaron mecanismos de cooperación entre los sectores público y privado, así como el intercambio técnico con agencias especializadas de Estados Unidos, entre ellas FEMA y NOAA, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta y reducir los efectos socioeconómicos de los eventos climáticos extremos sobre el sector productivo.

Perú presenta oportunidades de inversión ante empresarios estadounidenses

Como parte de esta agenda, la SNI y ProInversión participaron también en el evento “Peru is Open for Business”, principal encuentro de promoción económica desarrollado en Miami y realizado a bordo del Buque Escuela a Vela B.A.P. “Unión”.

La actividad, organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Embajada de los Estados Unidos, tuvo como objetivo promover al Perú como destino de inversión y generar nuevas oportunidades de negocios con empresarios e inversionistas estadounidenses.

La delegación estuvo conformada por el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Carlos Spa; el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, representantes de ProInversión, AmCham Perú, la SNI y entidades académicas. Foto: SNI.

En el encuentro se presentaron las fortalezas macroeconómicas del Perú, el clima de negocios y un portafolio estratégico de proyectos de inversión. En ese sentido, ProInversión expuso sobre las oportunidades principalmente vinculadas a sectores como infraestructura, energía, minerales críticos, minería y agricultura, a través de proyectos que incluyen modalidades de Asociación Público-Privada (APP).

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Por su parte, la SNI presentó las posibilidades de inversión en sectores industriales de alto potencial, como manufactura avanzada; industria farmacéutica y biotecnología; textil 4.0 y confecciones técnicas; industria naval y astilleros; sector aeroespacial y drones; data centers y servicios digitales; agroindustria y cadena de frío; hidrógeno verde; metalmecánica y maquinaria; así como logística avanzada y servicios de fulfillment multinacional.

Asimismo, la presencia conjunta del sector público y privado peruano en Miami contribuye a fortalecer la posición del Perú como un destino competitivo para la inversión y abre nuevas oportunidades para atraer capital, tecnología y conocimiento que permitan impulsar el desarrollo industrial y productivo del país.