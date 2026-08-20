El Gobierno emitirá mañana un Decreto Supremo que permitirá transferir alrededor de S/450 millones para atender 380 puntos críticos adicionales ante las medidas de prevención frente al fenómeno de El Niño, informó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli.

Durante una entrevista en Canal N, Vinelli precisó que estos recursos se sumarán a los 60 puntos críticos que ya habían sido identificados por el Ejecutivo, con el objetivo de continuar los trabajos de descolmatación y limpieza de los cauces de los ríos.

El titular del Midagri indicó que el Gobierno tiene identificados alrededor de 1,700 puntos críticos a nivel nacional. Sin embargo, actualmente se han presupuestado recursos para intervenir aproximadamente 540 puntos, por lo que el Ejecutivo busca incorporar al sector privado para ampliar la cobertura de estas acciones.

En ese sentido, explicó que las empresas privadas podrán participar mediante donaciones directas o a través de un mecanismo de “servicios por impuestos”, cuya normativa viene siendo elaborada por el Gobierno.

Este mecanismo permitirá que las empresas ejecuten trabajos como descolmatación y enrocado; y posteriormente puedan compensarlos mediante certificados la devolución del pago por impuestos.

¿Qué trabajos se realizan?

Vinelli señaló que el Gobierno ya inició trabajos de limpieza y descolmatación en distintas zonas del país. Mencionó intervenciones en Piura, Lambayeque y Tumbes, además de trabajos previstos en La Libertad, Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Según explicó, estas acciones buscan reducir el riesgo de desbordes ante eventuales lluvias de gran intensidad y proteger, en primer lugar, la vida de las personas, seguida de las viviendas y la infraestructura pública y privada.

En Lima, además, se prevé la instalación de 10 mallas que se encontraban almacenadas en Santa Eulalia. Estas estructuras permitirían retener rocas ante eventuales huaicos o deslizamientos y reducir su impacto en las zonas ubicadas en las partes bajas.

Al ser consultado sobre lo ocurrido en Villa El Salvador, el ministro Vinelli también señaló que las soluciones estructurales para los problemas de drenaje de Lima no podrán ejecutarse en el corto plazo. Según estimó, una intervención de fondo podría tomar dos o tres años.

El ministro de Agricultura, Marco Vinelli, indicó que además de la instalación de las geomallas y diques, se realizarán labores de descolmatación de quebradas. Foto: GEC

Por ello, para los próximos meses, el Ejecutivo priorizará medidas de contingencia como la limpieza de drenes y cauces, la instalación de albergues y la disponibilidad de maquinaria y equipos de emergencia.