El séptimo friaje del año ingresará por la selva sur este viernes 21 de agosto, informó el Senamhi. Foto: Senamhi.
El séptimo friaje del año ingresará por la selva sur este viernes 21 de agosto, informó el Senamhi. Foto: Senamhi.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El séptimo del año ingresará al territorio peruano este viernes 21 de agosto y generará cambios en las condiciones meteorológicas de la selva, principalmente en la zona sur, informó el .

De acuerdo con el organismo, la masa de aire frío ingresará durante la mañana por la selva sur y se desplazará por la región de Madre de Dios. El evento estará acompañado de .

El Senamhi detalló que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades próximas a los 45 km/h. Asimismo, la presencia de nubosidad y el ingreso de aire frío provocarán una disminución de las temperaturas tanto durante el día como en la noche.

Para la selva sur se esperan temperaturas nocturnas cercanas a los 19 °C, mientras que durante el día los valores oscilarían entre los 23 °C y 28 °C.

El séptimo friaje del año tendría una duración de tres días y se prolongaría hasta el domingo 23 de agosto, según los pronósticos del Senamhi.

El Senamhi prevé lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h durante el friaje. Foto: Senamhi/referencial.
El Senamhi prevé lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h durante el friaje. Foto: Senamhi/referencial.

¿Qué es el friaje?

El friaje es un fenómeno meteorológico asociado al ingreso de aire frío al continente proveniente de la Antártida. Su llegada a la selva puede provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes vientos y un descenso brusco de las temperaturas.

Según el Senamhi, el aire frío ingresa habitualmente por la selva sur y puede desplazarse posteriormente hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento.

. Además, la cobertura nubosa reduce las temperaturas máximas durante el día.

TE PUEDE INTERESAR

La DANA se va y pronostican para Lima calor de hasta 30 grados: ¿Desde cuándo?
Vías colapsadas por huaicos mientras crece riesgo de El Niño extraordinario: regiones afectadas
Senamhi afirma que clima en zonas altoandinas del sur volverá a la normalidad: ¿Cuándo será?
DANA Aníbal: ¿qué es y cómo afectará al clima en Perú en los siguientes días?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.