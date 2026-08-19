El séptimo friaje del año ingresará al territorio peruano este viernes 21 de agosto y generará cambios en las condiciones meteorológicas de la selva, principalmente en la zona sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

De acuerdo con el organismo, la masa de aire frío ingresará durante la mañana por la selva sur y se desplazará por la región de Madre de Dios . El evento estará acompañado de lluvias de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento y una mayor cobertura nubosa.

El Senamhi detalló que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades próximas a los 45 km/h. Asimismo, la presencia de nubosidad y el ingreso de aire frío provocarán una disminución de las temperaturas tanto durante el día como en la noche.

Para la selva sur se esperan temperaturas nocturnas cercanas a los 19 °C, mientras que durante el día los valores oscilarían entre los 23 °C y 28 °C.

El séptimo friaje del año tendría una duración de tres días y se prolongaría hasta el domingo 23 de agosto, según los pronósticos del Senamhi.

El Senamhi prevé lluvias, descargas eléctricas y ráfagas de viento de hasta 45 km/h durante el friaje. Foto: Senamhi/referencial.

¿Qué es el friaje?

El friaje es un fenómeno meteorológico asociado al ingreso de aire frío al continente proveniente de la Antártida. Su llegada a la selva puede provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes vientos y un descenso brusco de las temperaturas.

Según el Senamhi, el aire frío ingresa habitualmente por la selva sur y puede desplazarse posteriormente hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento.

El fenómeno suele comenzar con lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que avanzan de sur a norte. Además, la cobertura nubosa reduce las temperaturas máximas durante el día.