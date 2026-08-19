El séptimo friaje del año ingresará al territorio peruano este viernes 21 de agosto y generará cambios en las condiciones meteorológicas de la selva, principalmente en la zona sur, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
De acuerdo con el organismo, la masa de aire frío ingresará durante la mañana por la selva sur y se desplazará por la región de Madre de Dios. El evento estará acompañado de lluvias de ligera a moderada intensidad, descargas eléctricas, ráfagas de viento y una mayor cobertura nubosa.
El Senamhi detalló que las ráfagas de viento podrían alcanzar velocidades próximas a los 45 km/h. Asimismo, la presencia de nubosidad y el ingreso de aire frío provocarán una disminución de las temperaturas tanto durante el día como en la noche.
Para la selva sur se esperan temperaturas nocturnas cercanas a los 19 °C, mientras que durante el día los valores oscilarían entre los 23 °C y 28 °C.
El séptimo friaje del año tendría una duración de tres días y se prolongaría hasta el domingo 23 de agosto, según los pronósticos del Senamhi.
¿Qué es el friaje?
El friaje es un fenómeno meteorológico asociado al ingreso de aire frío al continente proveniente de la Antártida. Su llegada a la selva puede provocar lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes vientos y un descenso brusco de las temperaturas.
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Según el Senamhi, el aire frío ingresa habitualmente por la selva sur y puede desplazarse posteriormente hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento.
El fenómeno suele comenzar con lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que avanzan de sur a norte. Además, la cobertura nubosa reduce las temperaturas máximas durante el día.