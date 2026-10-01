El Estudio de Escenarios de Riesgo por Déficit Hídrico para el Periodo de Lluvias 2026-2027 identificó a los 397 distritos más expuestos, los cuales se reparten en 13 departamentos. Foto: difusión
El Estudio de Escenarios de Riesgo por Déficit Hídrico para el Periodo de Lluvias 2026-2027 identificó a los 397 distritos más expuestos, los cuales se reparten en 13 departamentos. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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identificó 397 distritos en riesgo muy alto de déficit hídrico para este año y el 2027.

Según el Estudio de Escenarios de Riesgo por Déficit Hídrico para el Periodo de Lluvias 2026-2027, las comunas se encuentran en: Áncash (2), Apurímac (66), Arequipa (9), Ayacucho (53), Cusco (87), Huancavelica (25), Huánuco (17), Junín (18), La Libertad (1), Pasco (10), Puno (100), Tacna (6) y Ucayali (3).

En total, son 2 millones 481,033 personas las que se podrían ver afectadas por las sequías,

Mapa del Cenepred sobre regiones más expuestas al déficit hídrico en la temporada de lluvias. Foto: Cenepred
Mapa del Cenepred sobre regiones más expuestas al déficit hídrico en la temporada de lluvias. Foto: Cenepred

Animales como vacunos, ovinos y alpacas, que constituyen el principal sustento económico de miles de familias, principalmente rurales, están expuestos al déficit hídrico.

Por otro lado, Cenepred encontró 666 distritos en riesgo alto, lo que compromete a 6 millones 878,121 personas y más de 2,500 viviendas.

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