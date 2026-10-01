El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED) identificó 397 distritos en riesgo muy alto de déficit hídrico para este año y el 2027.
Según el Estudio de Escenarios de Riesgo por Déficit Hídrico para el Periodo de Lluvias 2026-2027, las comunas se encuentran en: Áncash (2), Apurímac (66), Arequipa (9), Ayacucho (53), Cusco (87), Huancavelica (25), Huánuco (17), Junín (18), La Libertad (1), Pasco (10), Puno (100), Tacna (6) y Ucayali (3).
En total, son 2 millones 481,033 personas las que se podrían ver afectadas por las sequías, lo que compromete a 2.47 millones de hectáreas agrícolas, 8.02 millones de hectáreas de pastos y más de 9.7 millones de población pecuaria.
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Animales como vacunos, ovinos y alpacas, que constituyen el principal sustento económico de miles de familias, principalmente rurales, están expuestos al déficit hídrico.
Por otro lado, Cenepred encontró 666 distritos en riesgo alto, lo que compromete a 6 millones 878,121 personas y más de 2,500 viviendas.