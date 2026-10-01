La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó respaldar la postulación del excanciller peruano, quien competirá por el cargo el próximo 16 de noviembre. Foto: MTPE
La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó respaldar la postulación del excanciller peruano, quien competirá por el cargo el próximo 16 de noviembre. Foto: MTPE
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Redacción Gestión
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En esa línea, señaló que representa una gran oportunidad para que el Perú tenga una mayor presencia en una organización cuyas decisiones tienen impacto en temas laborales a nivel internacional.

Esta elección para el cargo en la OIT está prevista para el 16 de noviembre mediante voto secreto. El exministro González-Olaechea competirá con el actual director general de la OIT, Gilbert Houngbo, y la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.

Experiencia en trabajo y relaciones internacionales

destacó que González-Olaechea fue ministro de Relaciones Exteriores entre los años 2023 y 2024 y que cuenta con experiencia directa en la OIT.

Además, sostuvo que se desempeñó como director de la oficina de la organización en Argentina y trabajó en temas relacionados con las normas internacionales del trabajo para los países andinos.

Asimismo, el titular de Trabajo indicó que González-Olaechea representó al Perú ante organismos internacionales como las as Naciones Unidas, la OEA, la OIT, la OCDE y la Alianza del Pacífico.

La elección se realizará el 16 de noviembre mediante voto secreto. El Gobierno destacó la experiencia de Javier González-Olaechea en organismos internacionales y en temas laborales. Foto: MTP
La elección se realizará el 16 de noviembre mediante voto secreto. El Gobierno destacó la experiencia de Javier González-Olaechea en organismos internacionales y en temas laborales. Foto: MTP

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