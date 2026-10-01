La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó respaldar la candidatura peruana del excanciller Javier González-Olaechea a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Durante su exposición, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput informó al grupo de trabajo del Congreso sobre esta candidatura.

En esa línea, señaló que representa una gran oportunidad para que el Perú tenga una mayor presencia en una organización cuyas decisiones tienen impacto en temas laborales a nivel internacional.

Esta elección para el cargo en la OIT está prevista para el 16 de noviembre mediante voto secreto. El exministro González-Olaechea competirá con el actual director general de la OIT, Gilbert Houngbo, y la ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz.

Experiencia en trabajo y relaciones internacionales

Al respecto, el ministro Sheput destacó que González-Olaechea fue ministro de Relaciones Exteriores entre los años 2023 y 2024 y que cuenta con experiencia directa en la OIT.

Además, sostuvo que se desempeñó como director de la oficina de la organización en Argentina y trabajó en temas relacionados con las normas internacionales del trabajo para los países andinos.

Asimismo, el titular de Trabajo indicó que González-Olaechea representó al Perú ante organismos internacionales como las as Naciones Unidas, la OEA, la OIT, la OCDE y la Alianza del Pacífico.