Cuba. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó este miércoles a Estados Unidos de querer dañar a los negocios privados de la isla con sus nuevas medidas, que refuerzan las restricciones para ese sector y, según insistió, buscan provocar el “máximo sufrimiento” a los cubanos.

, afirmó el mandatario en sus redes sociales.

Díaz-Canel señaló que esas acciones contra el sector privado cubano “demuestran claramente” que la “única intención” de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, es asfixiar a la isla.

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Agregó que limitan la puesta en marcha de las 176 transformaciones económicas y sociales impulsadas por su Gobierno desde junio pasado con el objetivo de liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda crisis que arrastra por motivos internos y externos.

Cuba. (Foto: EFE)
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Con las restricciones también dejarán de estar autorizadas las operaciones que permitían a bancos estadounidenses procesar determinadas transacciones relacionadas con Cuba.

Las nueva batería de disposiciones también restringe la autorización para los viajes educativos grupales a Cuba, conocidos como “pueblo a pueblo”, y prohíben asistir u organizar reuniones y conferencias profesionales en la isla, parte de las doce categorías por las que los estadounidenses pueden viajar a Cuba.

Tras el anuncio este martes, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, acusó a la Administración Trump de “obstaculizar” el proceso de reformas económicas en el país caribeño.

También condenó el ataque de “forma abierta tanto al sector público como al sector privado, ese que algunos funcionarios estadounidenses dicen que quieren ayudar a su desarrollo”.

En consecuencia, según análisis de organismos internacionales, la situación económica de la isla podría escalar al punto de registrar este año una caída del 10.3% en su Producto Interior Bruto (PIB), la peor contracción económica de la región.

Con información de EFE

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