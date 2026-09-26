El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, demandó este sábado en la Asamblea de la ONU la «pronta liberación» del depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el levantamiento del bloqueo a Cuba, y proclamó que ha llegado el momento de que Palestina disponga de su propio Estado.

dijo Lavrov al intervenir en la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Subrayó que lo ocurrido a principios de este año supone “una violación de cualquier norma, incluido las normas de la moral”, lo que incluye el encarcelamiento de Maduro sin juicio de por medio, y resaltó que “el derecho internacional” defiende “la inmunidad e inviolabilidad de los altos cargos del Estado”.

Los pedidos de Rusia en la ONU

Lavrov, cuyo país ha sido durante años un estrecho aliado tanto de Venezuela como de Cuba, destacó que es necesario adoptar medidas para solventar la “desesperada situación humanitaria” en la isla y recordó que el régimen castrista es objeto de “una presión sin precedentes por parte del vecino del norte”.

ONU. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)
ONU. (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

En cuanto al conflicto palestino, subrayó que Rusia “está convencida de que llegó la hora de solucionar el principal problema de Oriente Medio: garantizar un Estado al pueblo palestino sobre la base de las numerosas decisiones de la ONU”.

Al mismo tiempo, admitió que no alberga esperanzas de unidad entre las distintas fuerzas palestinas y aseguró que Moscú aboga porque dichos grupos únicamente se planteen objetivos políticos.

Posición frente a la guerra con Ucrania

Mientras, agregó, “la situación se deteriora en la orilla oeste del río Jordan, donde Israel amplía su actividad colonizadora”. “Si seguimos así, fundar un Estado palestino será imposible, ya que simplemente no habrá sitio para ello. Entonces, la seguridad de Israel estará siempre bajo amenaza”, aseveró.

A su vez, acusó a Europa de “hacer todo lo posible para obstaculizar el arreglo pacífico y torpedear la posibilidad de negociaciones en las que hay muchos interesados, entre ellos, la Administración (del presidente de EE.UU., Donald) Trump”.

El presidente ruso, Vladímir Putin, que ha intensificado los bombardeos contra Ucrania, aseguró el viernes que los ataques de Kiev durante las recientes elecciones legislativas alejan una eventual reanudación de las negociaciones tripartitas, estancadas desde febrero.

Con información de EFE

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