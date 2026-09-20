La formación oficialista, Rusia Unidad, tuvo como cabeza de su campaña al presidente ruso, Vladímir Putin. (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS)
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Redacción Gestión
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La formación oficialista, cuya campaña fue encabezada por el presidente ruso, Vladímir Putin, obtuvo ese resultado por listas de partidos, que otorgan la mitad (250) de los escaños de la Duma o cámara de diputados (450).

Según la Comisión Electoral Central (CEC), que ha escrutado el 17.05% de los sufragios, el Partido Comunista de Rusia es el segundo más votado con el 13.89 % de los votos.

Les siguen los ultranacionalistas del Partido Liberal Democrático de Rusia con el 9.29% y los liberales de Nueva Gente con 7.97%. Finalmente, Rusia Justa parece haber accedido al arco parlamentario como quinta formación con un 5.09%.

Nada más conocerse los primeros resultados, el líder de RU, Dmitri Medvédev, aseguró que “los ciudadanos de nuestro país mantienen la confianza en la principal fuerza política”.

La CEC estimó la participación en más del 56% del censo, por encima de los cifras marcadas por las dos últimas elecciones legislativas, en 2016 y 2021.

En cuanto al voto electrónico, un instrumento de fraude, según la oposición, RU recibió un 49.06% de los votos, seguida de Nueva Gente con un 15.42% y los comunistas, con un 12.26%.

Mientras, el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, se mostró convencido de que el rumbo diplomático del país no cambiará tras los primeros comicios legislativos de la guerra y aseguró que Rusia había repelido todos los intentos de los países occidentales de interferir en las elecciones y “presentarlas como no democráticas”.

Una mujer emite su voto en un colegio electoral de Podolsk, región de Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Una mujer emite su voto en un colegio electoral de Podolsk, región de Moscú, Rusia, el 20 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Asimismo, el alcalde de Moscú,, que Kiev “hizo todo lo posible para abortar las elecciones”, pero el resultado fue “totalmente el contrario”.

El único partido pacifista de Rusia, Yábloko, excluido por listas de partidos, denunció numerosas irregularidades, en particular relacionadas con la imposibilidad de muchos rusos de votar con papeletas y la obligación de hacerlo de manera telemática.

La oposición en el exilio había pedido a los rusos opuestos a la guerra que apoyaran a Yábloko por circunscripciones electorales y a cualquier partido que restara escaños a Rusia Unida por listas en la acción conocida como Mediodía por la Paz, que consistía en votar a las 12:00 de la mañana del domingo.

Según los sondeos de la organización no gubernamental Vesná, en los colegios habilitados por los consulados rusos en el exterior el partido más votado fue Nueva Gente, seguido por los comunistas.

Con información de EFE.

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