El Kremlin no confirmó hoy que haya aceptado una tregua energética en Ucrania, aunque consideró «muy buena» la iniciativa al respecto anunciada el lunes por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

“Vimos la publicación del presidente Trump sobre la tregua energética. En general, lo consideramos, sin duda, una idea muy buena”, ha dicho Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Ha añadido que Moscú está en contacto con Washington, ya que siempre está del lado de las soluciones pacíficas. Además, ha acusado a Ucrania de atacar anoche una refinería en la región de Samara, lo que fue confirmado por Kiev.

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Rechaza que la guerra sea la causante del alza de precios

Peskov ha rechazado la afirmación de Trump sobre que la culpa del alza de los precios del petróleo la tiene la guerra en Ucrania, no la operación militar de EE.UU. en Irán.

“La garantía de la seguridad del trabajo de las refinerías y el incremento de la producción de productos petrolíferos no soluciona los problemas mundiales. Ya que el problema, el principal problema, es la entrada de esos productos en el mercado mundial”, según Peskov.

This handout picture released on the Facebook page of the Ukrainian Interior ministry on March 1, 2022 show the smoke after a missile attack targeting the Ukrainian capital�s television centre in Kyiv. (Photo by UKRAINIAN INTERIOR MINISTRY PRESS SERVICES / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Facebook account of the Ukrainian Interior Ministry" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Para ello, ha argumentado, es necesario permitir «una navegación segura» para los petroleros, además del levantamiento de las sanciones contra las exportaciones rusas, que ha tachado de «ilegales».

Entonces, Rusia podrá «llenar» el mundo de productos petrolíferos y «los precios bajarán», ha pronosticado.

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“El régimen de Kiev no es partidario de garantizar esa seguridad. Y, sabe usted, sufren no sólo nuestros petroleros, sino también los de otros países. Y mueren personas de otras nacionalidades”, ha recordado.

Trump, que habló la pasada semana por teléfono con el líder ruso, Vladímir Putin, anunció el lunes en su red Truth Social: “Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!“.

En el mismo mensaje, Trump subrayó que “el aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán”.

Mientras Moscú mantuvo silencio hasta hoy, Zelenski respondió casi inmediatamente que Kiev suspendería los ataques si Moscú hacía lo mismo. Con todo, ambos bandos prosiguieron anoche los ataques contra refinerías y gasolineras.

Con información de EFE