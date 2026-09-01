Rusia busca cooperación en IA y tecnologías digitales con China- (Foto de Sergey Bobylev / AFP).
Rusia busca cooperación en IA y tecnologías digitales con China- (Foto de Sergey Bobylev / AFP).
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Estas declaraciones las realizó en una reunión junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en Kirguistán.

un bloque regional que busca posicionarse en un contrapeso a las potencias occidentales.

Rusia, con sus tropas en la guerra en Ucrania, ha estrechado los vínculos con China, su principal comprador de petróleo, que nunca condenó la invasión iniciada en 2022 y que provocó un aislamiento internacional para Moscú.

“La cooperación se está desarrollando con éxito en todos los frentes”, le dijo Putin a Xi antes de la reunión.

En los últimos meses,

Rusia quiere que sus connacionales adopten la plataforma de mensajería Max, respaldada por el Estado, una aplicación sin cifrado similar a la plataforma china WeChat, lo que, según algunos especialistas, genera preocupaciones en materia de privacidad y espionaje.

Elaborado con información de AFP.

Rusia ha buscado reforzar su control sobre el ámbito digital, imponiendo cortes masivos e intermitentes de internet. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).
Rusia ha buscado reforzar su control sobre el ámbito digital, imponiendo cortes masivos e intermitentes de internet. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP).

TE PUEDE INTERESAR

Rusia: Putin solo se reunirá con Trump y Zelenski si es para firmar acuerdo final
Trump asegura que Putin no atacará a los territorios de la OTAN
Rusia niega planes de atacar la OTAN y acusa a los europeos de defender una política agresiva

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.