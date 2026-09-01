El presidente de Rusia, Vladimir Putin, indicó que su país busca cooperar con China en el ámbito de la inteligencia artificial y la innovación digital. Estas declaraciones las realizó en una reunión junto a su homólogo chino, Xi Jinping, en Kirguistán.

Los dos mandatarios participaron en una cumbre de dos días de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), un bloque regional que busca posicionarse en un contrapeso a las potencias occidentales.

Rusia, con sus tropas en la guerra en Ucrania, ha estrechado los vínculos con China, su principal comprador de petróleo, que nunca condenó la invasión iniciada en 2022 y que provocó un aislamiento internacional para Moscú.

“La cooperación se está desarrollando con éxito en todos los frentes”, le dijo Putin a Xi antes de la reunión.

En los últimos meses, la república rusa ha buscado reforzar su control sobre el ámbito digital, imponiendo cortes masivos e intermitentes de internet, así como restricciones a populares aplicaciones de mensajería.

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Rusia quiere que sus connacionales adopten la plataforma de mensajería Max, respaldada por el Estado, una aplicación sin cifrado similar a la plataforma china WeChat, lo que, según algunos especialistas, genera preocupaciones en materia de privacidad y espionaje.

Elaborado con información de AFP.