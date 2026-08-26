Este 2026 Asia gana más terreno en las exportaciones peruanas y ya concentra casi seis de cada diez dólares que se venden. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Guadalupe Gamboa
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Asia continúa ganando terreno como destino de las exportaciones peruanas y ahora casi seis de cada diez dólares que envía el Perú se dirige a algún mercado en ese continente.

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