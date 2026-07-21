Las exportaciones mineras peruanas de enero a mayo del presente año sumaron US$ 35,611 millones, representando un crecimiento de 59.7%, respecto a igual periodo del 2025 (US$ 22,304 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Al respecto, explicó que el aumento de los embarques de minerales se debió principalmente por el mayor valor de los envíos de cobre (US$ 5,951 millones más), oro (US$ 5,311 millones más) y plomo (US$ 1,326 millones más).

El gremio minero energético precisó que las exportaciones de cobre de enero a mayo del 2026 ascendieron a US$ 16,417 millones, lo que significó un incremento de 56.9% respecto a similar periodo del 2025 (US$ 10,466 millones).

Lo que más creció

Por su parte, las exportaciones auríferas llegaron a la suma de US$ 13,241 millones de enero a mayo, lo que representó un crecimiento de 67% respecto a igual periodo del 2025 (US$ 7,930 millones).

Valor de exportaciones de cobre aumenta en forma sostenida. Foto: Andina/ Referencial.

La SNMPE informó que, en los cinco primeros meses del año, el cobre representó el 46.1% del valor de las exportaciones mineras, mientras que el oro el 37.2%.

Las exportaciones mineras -destacó- significaron el 75.2% de los envíos de productos del Perú al extranjero entre enero y mayo último.

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Resultados de mayo

El gremio minero energético dio a conocer que las exportaciones mineras en mayo 2026 ascendieron a US$ 7,085 millones, lo que reflejó un aumento de 54.4% con relación a similar mes del 2025 (US$ 4,588 millones).

Detalló que las exportaciones cupríferas fueron 3,319 millones de dólares en mayo último, cifra que significó un crecimiento de 53.2% con relación a similar mes del año 2025 (US$ 2,167 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre en mayo se sustentó en el incremento del volumen en 6.4%, mientras que el precio de este metal subió en 44% respecto a igual mes del año pasado.

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Asimismo, la SNMPE señaló que las exportaciones de oro llegaron a 2,487 millones de dólares en mayo 2026, lo que representó un incremento de 54.6% con relación a similar mes del 2025 (US$ 1,609 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento del volumen en 10.9% y de su cotización en 39.4% respecto a igual mes del 2025.

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