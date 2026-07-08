Placas de ánodo de cobre listas para su envío en la planta de procesamiento de Codelco en El Teniente.
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Agencia Bloomberg
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A medida que se dispara la demanda mundial de cobre, una de las mayores empresas mineras del mundo se encuentra en una situación precaria.

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