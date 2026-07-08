Playa Kali, un proyecto de cobre y oro ubicado en el sur del Perú, superó una de las primeras pruebas de exploración. La australiana AusQuest confirmó mineralización anómala de cobre tras concluir su primera campaña de perforación en la zona, un resultado que respalda el potencial geológico del proyecto. ¿Qué sigue ahora para este activo minero?

Playa Kali comprende seis concesiones mineras que abarcan aproximadamente 33 km² en el sur del Perú y es propiedad al 100% de AusQuest. La campaña inicial incluyó 12 perforaciones por un total de 3,733 metros, con el objetivo de evaluar una parte de un complejo magnético de aproximadamente 8 kilómetros de longitud, identificado como un objetivo con potencial para albergar un sistema de óxido de hierro, cobre y oro (IOCG).

Las perforaciones confirmaron la presencia de mineralización anómala de cobre en varios de los pozos evaluados . A ello se suman intersecciones de cobre y molibdeno que, de acuerdo con la compañía, respaldan el potencial del sistema IOCG y sugieren la proximidad de centros de mineralización de este tipo.

“Este es el primer programa de perforación que se completa en esta zona, por lo que el hecho de haber encontrado cobre en varios de los pozos es muy alentador”, afirmó Graeme Drew, director gerente de AusQuest. “Esperamos compartir nuevas actualizaciones sobre el proyecto una vez que concluyamos una evaluación más detallada de los datos obtenidos en la campaña de perforación.”

Proyecto Playa Kali que muestra la ubicación de los pozos de perforación. (Foto: AusQuest)

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Tras estos resultados, la minera revisará la información geoquímica multielemental y el modelado magnético del proyecto para refinar sus objetivos antes de evaluar nuevos estudios geofísicos y eventuales perforaciones adicionales, incluidas campañas de perforación diamantina.

¿Por qué el modelo IOCG cobra relevancia en Playa Kali?

Más allá de confirmar la presencia de mineralización de cobre, los resultados de la campaña también fortalecen la hipótesis de que Playa Kali alberga un sistema de óxido de hierro, cobre y oro (IOCG). Este tipo de depósitos se caracteriza por concentrar cobre y, con frecuencia, oro asociado a grandes acumulaciones de magnetita y hematita, además de extenderse a lo largo de varios kilómetros y alcanzar profundidades significativas.

De acuerdo con AusQuest, la interpretación se sustenta en distintas evidencias geológicas identificadas durante la exploración. Entre ellas figuran la presencia de minerales de alteración hidrotermal, como actinolita, clorita, epidota y feldespato potásico, así como la asociación de cobre y molibdeno observada tanto en muestras superficiales como en los resultados de perforación.

La compañía aclaró, sin embargo, que estos resultados no confirman la existencia de un yacimiento económicamente explotable. Por ahora, indican que Playa Kali se ubica dentro de un cinturón geológico reconocido por albergar depósitos IOCG y proporcionan información que permitirá refinar los próximos objetivos de exploración.

AusQuest continuará evaluando el potencial de Playa Kali mediante nuevos estudios geológicos y geoquímicos.

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AusQuest redefine los próximos objetivos en Playa Kali

Antes de definir nuevas perforaciones, AusQuest revisará la información obtenida durante la primera campaña e integrará los datos geoquímicos y magnéticos recopilados previamente en Playa Kali. Con ese análisis, la compañía busca refinar los objetivos de exploración e identificar las zonas con mayor potencial del proyecto.

La revisión comprenderá los análisis geoquímicos multielementales de las muestras obtenidas tanto en la perforación como en campañas superficiales. Al mismo tiempo, actualizará el modelado magnético incorporando las mediciones de susceptibilidad registradas durante los sondajes para entender con mayor precisión la relación entre los cuerpos ricos en óxidos de hierro y las intersecciones de cobre.