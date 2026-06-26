La minera Udine iniciará tres perforaciones en el Salar de Pipanaco para evaluar el potencial de litio del proyecto Arauco. Foto: Referencial. EFE/André Coelho
La minera Udine iniciará tres perforaciones en el Salar de Pipanaco para evaluar el potencial de litio del proyecto Arauco. Foto: Referencial. EFE/André Coelho
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Redacción Gestión
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La minera Udine iniciará en las próximas semanas una nueva fase de perforación exploratoria en el proyecto de litio Arauco, ubicado en el Salar de Pipanaco, en la provincia argentina de La Rioja, en un contexto de creciente dinamismo del sector minero.

Según informó el Gobierno de La Rioja, esta etapa marca un avance clave en la evaluación del potencial del yacimiento, tras dos años de estudios geofísicos y trabajos de prospección en un área de 20.000 hectáreas ubicada en el extremo sur del salar, en el límite con la provincia de Catamarca.

La compañía ejecutará tres pozos de perforación con el objetivo de determinar la concentración de salmuera de litio en la zona y establecer la viabilidad del recurso. De acuerdo con el vicepresidente de Udine, Germán Boguetti, las perforaciones comenzarán en aproximadamente 20 días y permitirán definir los próximos pasos del proyecto.

“Se trata de una etapa clave para determinar el potencial del proyecto y definir su desarrollo”, señaló el ejecutivo.

El avance del proyecto se enmarca en el crecimiento del sector del litio en Argentina, uno de los rubros mineros más dinámicos junto con el cobre, el oro y los hidrocarburos.

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Según el Argentina es el quinto mayor productor mundial de litio y el tercero en reservas, además de figurar entre los principales poseedores de recursos a nivel global junto a Bolivia.

cuenta con 66 proyectos de litio en distintas etapas de desarrollo, lo que refuerza las proyecciones de expansión del país como actor relevante en el mercado internacional del mineral estratégico.

Elaborado con información de EFE.

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