Tres sitios con restos de bosques petrificados, con una antigüedad cercana a los 50 millones de años, fueron descubiertos en la Patagonia argentina, donde las autoridades de la sureña provincia de Río Negro ya trabajan para preservar el lugar.

Según informaron este domingo fuentes oficiales, el hallazgo se produjo cuando el propietario de un establecimiento rural cercano a la localidad de Pilcaniyeu advirtió la presencia de posibles restos fósiles y la reportó a las autoridades provinciales.

La Dirección de Patrimonio y Museos de Río Negro tomó entonces intervención, autorizando una inspección en el lugar para verificar el hallazgo y determinar su relevancia científica y patrimonial.

Según informó el Gobierno de Río Negro en un comunicado, durante la inspección se identificaron tres sitios paleontológicos distintos con presencia de trece ejemplares de árboles petrificados pertenecientes a especies de coníferas y angiospermas, con una antigüedad estimada en alrededor de 50 millones de años, correspondientes al período Eoceno.

“Este hallazgo representa una importante oportunidad para ampliar el conocimiento sobre la historia natural de Río Negro y pone en evidencia la enorme riqueza patrimonial que conserva nuestro territorio”, destacó el director provincial de Patrimonio y Museos, Pablo Chafrat.

Como parte del procedimiento, se recogieron muestras para su análisis científico aplicando los protocolos de conservación y traslado de restos fósiles.

El material fue derivado al Museo Paleontológico de la cuidad de Bariloche, donde permanecerá bajo resguardo para su estudio y evaluación.

Argentina ya cuenta dentro de su rico patrimonio paleontológico con dos grandes áreas de bosques petrificados.

Patagonia Argentina: Foto: EFE

Una de ellas es el Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo, en la provincia de Santa Cruz (sur), y la otra es el Área Natural Protegiada Bosque Petrificado Sarmiento, en la provincia de Chubut (sur).

Los bosques petrificados de la Patagonia se originaron hace millones de años por cambios drásticos en las condiciones ambientales como producto de erupciones volcánicas, que hicieron que áreas boscosas quedaran sepultadas bajo capas de cenizas y otros sedimentos, fosilizando diversas especies vegetales.

Elaborado con información de EFE