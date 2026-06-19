La firma encargada de elaborar índices publicará el 23 de junio su Revisión de Clasificación, en la que indicará si mantiene a Argentina en la categoría Stand-alone o si inicia consultas para su regreso a la categoría de mercado frontera o incluso de mercado emergente.

Morgan Stanley espera que MSCI coloque a Argentina bajo consulta formal para convertirse en mercado emergente, una medida que estima atraería alrededor de US$ 5,000 millones hacia las acciones locales. Sería una entrada significativa para un mercado cuyo volumen diario promedio de negociación ha sido inferior a US$ 60 millones este año. Sin embargo, Balanz Capital prevé que Argentina permanecerá en la categoría Stand-alone.

“Parece muy probable que Argentina pueda calificar para una doble mejora hacia mercado emergente durante el próximo año o año y medio”, dijo Nikolaj Lippmann , estratega de renta variable para América Latina de Morgan Stanley. “El escenario más probable es que Argentina sea incluida en las etapas iniciales de 2028”.

Recupera impulso

Una mejora de categoría sería la más reciente muestra de confianza en el plan del presidente Javier Milei para transformar la economía argentina, que ya ha recibido varios respaldos de calificadoras de riesgo. El riesgo país se encuentra en su nivel más bajo en ocho años y tanto S&P Global Ratings como Fitch Ratings elevaron recientemente la calificación soberana del país.

El mercado accionario argentino también ha atravesado un ciclo notable desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. Las acciones casi duplicaron su valor durante su primer año de gobierno, impulsadas por el entusiasmo de los inversionistas ante los esfuerzos para controlar la inflación, reducir el déficit fiscal y estabilizar la economía. El avance, que se frenó ante la incertidumbre relacionada con las elecciones legislativas de medio término, se ha reanudado desde entonces.

Índice bursátil argentino anotó este mes su máximo en 17 meses.

El índice S&P Merval se encuentra cerca de un máximo de 17 meses en términos de dólares, respaldado por los elevados precios del petróleo, mejores resultados de las empresas energéticas y un creciente optimismo respecto de la decisión de MSCI.

Las ganancias recientes también han sido impulsadas por una renovada entrada de inversionistas extranjeros. Cerca de US$ 103 millones han ingresado este año al ETF Global X MSCI Argentina, según datos recopilados por Bloomberg.

Peso en los índices

Morgan Stanley estima que una mejora a mercado emergente otorgaría a Argentina una ponderación de 0.28% en el índice de mercados emergentes y de 4.1% en el índice de América Latina, con la mayor parte de la demanda concentrada en acciones de energía y del sector financiero.

MSCI elevó por última vez a Argentina a la categoría de mercado emergente en 2018, durante la administración del expresidente Mauricio Macri. En ese momento, el gobierno eliminó controles de capital y reabrió los mercados financieros a inversionistas extranjeros, reintegrando al país al universo global de inversión tras años de aislamiento.

Sin embargo, ese regreso duró poco.

Tras el agravamiento de la crisis en 2019, Argentina restableció controles y los amplió aún más después de la llegada de una administración de izquierda. MSCI finalmente excluyó al país del índice y lo relegó a la categoría Standalone, que mantiene desde 2021.

Desde que asumió el cargo, la administración de Milei ha revertido varias de esas restricciones, facilitando el acceso a los mercados cambiarios y flexibilizando las reglas para la repatriación de dividendos. También ha continuado eliminando gradualmente algunas barreras, incluida la flexibilización esta semana de regulaciones que rigen las operaciones de las corredoras locales.

Aun así, persisten limitaciones importantes para inversionistas institucionales extranjeros, y funcionarios del banco central han señalado que no tienen apuro por eliminarlas completamente.

Estas restricciones remanentes son una de las razones por las que algunos inversionistas siguen dudando de que MSCI esté preparada para actuar.