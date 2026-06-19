The Casa Rosada in Buenos Aires, Argentina, on Monday, Oct. 27, 2025. Argentinas dollar bonds soared to a record high on Monday after President Javier Mileis party pulled off a surprisingly strong victory in Sunday's legislative elections, defying investor fears of a setback that would jeopardize his free-market overhauls and push the nation toward another economic crisis.
The Casa Rosada in Buenos Aires, Argentina, on Monday, Oct. 27, 2025. Argentinas dollar bonds soared to a record high on Monday after President Javier Mileis party pulled off a surprisingly strong victory in Sunday's legislative elections, defying investor fears of a setback that would jeopardize his free-market overhauls and push the nation toward another economic crisis.
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Agencia Bloomberg
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MSCI Inc. decidirá la próxima semana si coloca a Argentina rumbo de regreso a los índices bursátiles globales, una medida que podría desencadenar una fuerte entrada de fondos hacia el poco líquido mercado local.

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