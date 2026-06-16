El equipo liderado por Michael Wilson señaló reportes de un aumento del tráfico por el estrecho de Ormuz y evidencias de que el lastre de las tasas, los precios del petróleo y el dólar sobre las acciones podría estar disminuyendo. Eso podría ayudar a que acciones más baratas lideren un mercado que ha estado muy concentrado en valores tecnológicos de alto crecimiento, dijeron los estrategas en una nota el lunes.

Wilson reiteró su postura alcista sobre sectores cíclicos poco posicionados, como consumo discrecional, transporte y bancos regionales, y señaló que el sentimiento y el posicionamiento seguían siendo “bajistas y moderados”, pese a su reciente desempeño superior frente al S&P 500.

Las expectativas de un acuerdo duradero entre Estados Unidos e Irán han impulsado el apetito por el riesgo en los últimos días, con el S&P 500 apenas un 2% por debajo de su máximo histórico. Los estrategas apuestan ampliamente por un nuevo impulso para el repunte global de las acciones, incluso en Europa, donde las industrias cíclicas tienen una fuerte presencia. La reducción de los precios de la energía frenaría los riesgos inflacionarios y la presión sobre los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal para responder con un aumento de la tasa de interés.

Mislav Matejka , estratega global de acciones de JPMorgan Chase & Co., coincidió con la visión alcista y dijo que la rotación hacia los sectores cíclicos “va camino de seguir siendo una estrategia ganadora” hasta fin de año, siempre que las tensiones geopolíticas disminuyan y las ganancias y la inflación se mantengan estables.

Y en Deutsche Bank AG, Maximilian Uleer, jefe de estrategia de acciones europeas, cerró una operación que favorecía a las acciones de Estados Unidos frente a las acciones europeas, al citar el riesgo de que los principales motores del desempeño superior de EE.UU., incluida la ventaja tecnológica y un mayor crecimiento de las ganancias, comiencen a debilitarse.

Wilson dijo que la reciente caída de las acciones de Estados Unidos, liderada por los valores de chips de memoria, se debió a una moderación del impulso de las ganancias, no a un debilitamiento de los fundamentos. Añadió que esos retrocesos son comunes durante mercados alcistas impulsados por las ganancias tras períodos de fuerte desempeño.

“Aunque podríamos ver algo más de volatilidad en las próximas semanas, nuestra convicción en el mercado alcista actual sigue intacta”, dijo Wilson.