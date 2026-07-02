En lugar de descontar una tarifa fija de tratamiento y refinación en las ventas de minerales semiprocesados conocidos como concentrados, Antofagasta fijará esas tarifas con referencia a índices spot publicados por las agencias especializadas Fastmarkets Ltd., CRU Group y Wood Mackenzie Ltd., según una persona con conocimiento del asunto.

La medida representa una importante concesión comercial en un momento en que las fundiciones compiten por asegurar el escaso suministro de concentrados. Estas tarifas de procesamiento, conocidas como TC/RC, tradicionalmente se fijaban una vez al año en grandes acuerdos entre mineras y fundiciones que servían como referencia para el resto de la industria.

El fuerte aumento de la capacidad de fundición y las persistentes restricciones en el suministro de mineral han llevado las tarifas TC/RC a niveles mucho más bajos en los acuerdos anuales, aunque en el mercado spot la caída ha sido aún más pronunciada.

Las mineras han mantenido una posición dominante en las negociaciones de suministro durante años, pero un cambio generalizado hacia precios spot reduciría aún más el poder de negociación de las fundiciones, dejándolas expuestas pasivamente a nuevas caídas en esas tarifas.

La referencia más reciente de Fastmarkets mostró tarifas de tratamiento en un mínimo histórico de -US$ 159.50 por tonelada de mineral el 26 de junio. Ese valor negativo significa que los cargos, en la práctica, se suman al costo de los concentrados en lugar de descontarse de ellos.

Antofagasta se ha convertido en el líder de facto entre las mineras en las negociaciones de suministro de largo plazo durante los últimos años, y si la compañía extiende el abandono de los contratos con precios fijos podría representar una amenaza significativa para el sistema de precios de referencia del sector.

BHP Group ya migró a un esquema de precios indexados, mientras que Freeport McMoRan ha dicho que planea apartarse del sistema de referencia para proteger los márgenes de sus propias fundiciones. Los acuerdos de referencia abarcan el año calendario y normalmente se negocian en noviembre o diciembre.

El acuerdo de Antofagasta estará vigente entre julio y junio, y las conversaciones con otras importantes fundiciones chinas continúan. Al menos otras dos fundiciones planean firmar contratos bajo las mismas condiciones comerciales, según personas con conocimiento del tema. Un portavoz de Antofagasta declinó comentar las negociaciones comerciales.

Bloomberg informó en junio que la minera chilena había propuesto adoptar mecanismos de precios indexados durante las conversaciones con fundiciones chinas. Si bien el cambio probablemente reducirá los márgenes de las fundiciones, rechazar la propuesta de Antofagasta podría haber provocado déficits en el suministro contratado.

Las fundiciones chinas también han enfrentado presiones para no aceptar acuerdos con precios fijos y tarifas TC/RC por debajo de cero, después de que las autoridades afirmaran que se oponen “firmemente” a cruzar ese umbral comercial.

Los detalles del acuerdo fueron informados por primera vez por Shanghai Metals Market.