Antofagasta se ha convertido en el líder de facto entre las mineras en las negociaciones de suministro de largo plazo durante los últimos años. (Foto: AFP)
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Agencia Bloomberg
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La minera de cobre Antofagasta alcanzó un acuerdo de suministro con al menos una importante fundición china que vinculará las tarifas de procesamiento del mineral al mercado spot, consolidando un importante cambio comercial en una industria dominada por contratos con precios fijos.

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