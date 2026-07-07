El proyecto de cobre Los Calatos, en Moquegua, pasa a manos de la minera china Chinalco tras la adquisición de Minera Hampton Perú, propietaria del yacimiento, en una operación valorizada en más de US$ 200 millones. ¿Qué sigue para uno de los proyectos greenfield de cobre y molibdeno más avanzados de la cartera del Ministerio de Energía y Minas (Minem)?

Hasta ahora controlada por el fondo británico CD Capital, Minera Hampton Perú fue adquirida por Chinalco en una operación que ya recibió la aprobación en primera fase del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Con ello, la minera china incorpora a su cartera uno de los proyectos greenfield de cobre y molibdeno más avanzados del Minem.

Los Calatos perfila su siguiente etapa

Ubicado en la provincia de Mariscal Nieto, en Moquegua, Los Calatos contempla el desarrollo de una mina subterránea con una producción estimada de 60,000 toneladas de cobre refinado por año y una vida útil proyectada de 24 años.

De acuerdo con la información del proyecto, el yacimiento alberga alrededor de 477 millones de toneladas de recursos minerales. Sin embargo, el plan inicial contempla desarrollar aproximadamente 150 millones de toneladas, dejando abierta la posibilidad de futuras campañas de exploración y una eventual ampliación de la operación.

Los Calatos es un proyecto de cobre y molibdeno ubicado en la región Moquegua. (Foto: Andina)

Antes de iniciar su construcción, prevista inicialmente para el 2027, el proyecto aún deberá completar la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) correspondiente a la fase de explotación. De cumplirse ese cronograma, el inicio de la producción está proyectado para el 2029.

Como antecedente, en mayo del 2025 Minera Hampton estimó una inversión inicial de US$ 600 millones para desarrollar Los Calatos. En ese momento, la compañía señaló que se trataría de un “capex inicial light”, debido a que una parte importante de las inversiones se ejecutaría progresivamente durante la vida útil de la operación.

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Chinalco amplía su presencia en el corredor cuprífero del sur

Chinalco Perú es una de las empresas más importantes de China Copper. (Foto: Chinalco)

Con esta adquisición, Chinalco fortalece su presencia en el Perú, donde ya opera la mina Toromocho, en Junín, y amplía su participación en el corredor cuprífero del sur del país.

La operación se produce en un contexto de creciente demanda mundial por cobre y molibdeno, minerales considerados estratégicos para la transición energética por su uso en la electrificación, la infraestructura, las energías renovables y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Asimismo, la compra incorpora al portafolio de Chinalco un proyecto de largo plazo que aún deberá completar la aprobación de su EIA-d antes de iniciar la etapa de construcción, prevista inicialmente para el 2027.