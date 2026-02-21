El Centro de Gestión Integrada de Operaciones (GIO) de Minera Chinalco en Lima permite supervisar en tiempo real la operación de Toromocho. (Foto: GEC)
Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

¿Se imagina gestionar a cientos de kilómetros de distancia una operación minera?. Minera Chinalco Perú da inicio a esta inicitiva. Así, la empresa de capitales chinos activó en Lima un centro digital desde el cual controla en tiempo real extracción, transporte y procesamiento del mineral, en un esquema que traslada decisiones estratégicas fuera del yacimiento ubicado en Junín y redefine la operación minera tradicional. ¿Cuál es el siguiente paso de la minera?

