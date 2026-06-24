La minera canadiense C3 Metals anunció nuevos resultados de exploración en su proyecto de cobre Khaleesi, ubicado en la región Cusco, en el sur de Perú. La compañía informó que las perforaciones más recientes permitieron identificar nuevas zonas mineralizadas y ampliar el alcance del hallazgo realizado previamente en la propiedad.

Los resultados corresponden a 10 nuevos pozos de perforación, con los que la empresa logró extender la presencia de cobre más allá del área donde se produjo el descubrimiento inicial. Según la compañía, los nuevos hallazgos refuerzan el potencial de crecimiento del proyecto y abren nuevas áreas para futuras campañas de exploración.

Uno de los principales avances fue la identificación de una nueva zona mineralizada ubicada a unos 400 metros del hallazgo original. En este sector, se encontraron amplios intervalos con presencia de cobre, lo que confirma la continuidad del sistema mineralizado dentro de la propiedad.

Uno de los principales avances de la campaña de C3 Metals fue el descubrimiento de nuevas zonas con presencia de cobre a aproximadamente 400 metros y 1,000 metros del hallazgo original. (Foto referencial: Andina).

Nuevas zonas de mineralización de cobre

La empresa C3 Metals también reportó el hallazgo de otra zona con mineralización de cobre a aproximadamente un kilómetro del descubrimiento inicial. Este resultado es considerado relevante porque demuestra que la presencia del mineral se extiende sobre una superficie mayor a la estimada inicialmente.

Las perforaciones también permitieron ampliar el conocimiento sobre otras áreas del proyecto donde ya se habían identificado indicios del metal rojo. De acuerdo con la compañía, los trabajos recientes muestran que la mineralización se mantiene tanto en profundidad como en distintos sectores de la propiedad.

Desde el inicio de su programa de perforación en septiembre de 2025, C3 Metals ha completado alrededor de 13,600 metros de perforación distribuidos en 31 pozos. La campaña forma parte de los esfuerzos de la empresa por determinar el tamaño y alcance del sistema mineralizado presente en Khaleesi.

Desde el inicio de su programa de perforación en 2025, C3 Metals ha ejecutado más de 13,600 metros de perforación en 31 pozos dentro del proyecto. (Foto referencial: Andina).

Nuevas pasos en Khaleesi: duplicarán área de exploración

El presidente y director ejecutivo de la compañía, Dan Symons, señaló que los nuevos descubrimientos continúan ampliando el potencial del proyecto. Además, indicó que la empresa está fortaleciendo sus trabajos de exploración mediante estudios adicionales y recopilación de información para identificar nuevas áreas con posibilidades de contener cobre.

“Estamos ampliando nuestros estudios y duplicando el área de información disponible para extender la perforación a una zona mucho más amplia en Khaleesi”, sostuvo.

Como parte de los próximos pasos, C3 Metals ampliará su área de exploración de aproximadamente 8 kilómetros cuadrados a 16 kilómetros cuadrados. La empresa continuará realizando estudios geofísicos, mapeo y muestreo en superficie, mientras mantiene activa una plataforma de perforación para seguir evaluando los sectores más prometedores de Khaleesi.

LEA TAMBIÉN: C3 Metals con luz verde para perforación en proyecto de cobre y oro Khaleesi en Cusco