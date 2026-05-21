La sobreestimación de la producción de cobre de Codelco en diciembre implica que la cifra anual del año pasado cayó al nivel más bajo desde 1998, lo que debilita los argumentos de la minera chilena sobre una recuperación de la actividad.

La cuprífera estatal desvinculó a un ejecutivo y adoptó medidas disciplinarias contra otros profesionales involucrados el miércoles, después de que una auditoría interna revelara que casi 27,000 toneladas métricas registradas en diciembre fueron clasificadas erróneamente como producto terminado cuando, en realidad, requerían procesamiento posterior. Este reconocimiento se produce en un momento en que Codelco intenta recuperarse de años de caída en la producción.

Codelco señaló que los hallazgos no requerirán cambios en sus estados financieros auditados de 2025, aunque sí se generarán notas aclaratorias respecto de las cifras de producción. Las desviaciones son equivalentes a aproximadamente el 2% de la producción informada de 1.4396 millones de toneladas para el año, lo que llevó la producción anual a su nivel más bajo en 27 años.

El ministro de Minería de Chile, Daniel Mas, aseguró la noche del miércoles que la estatal Codelco, la mayor productora mundial de cobre, “está fuera de control”, tras el anuncio de una sobreestimación del 2% de su producción del metal en 2025.

Los hallazgos aumentan el escrutinio sobre uno de los mayores productores de cobre del mundo, mientras el nuevo gobierno de derecha de Chile impulsa una mayor supervisión sobre la minera fuertemente endeudada. Una serie de problemas operativos y retrasos en proyectos durante los últimos años llevó a Codelco a reducir repetidamente sus proyecciones, lo que se ha sumado a problemas de oferta global que han contribuido a impulsar los precios del cobre cerca de máximos históricos.

Codelco indicó el miércoles en su comunicado que identificó un uso improcedente de normas de excepción, deficiencias en aprobaciones obligatorias y efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos. La auditoría determinó que 20,000 toneladas en la mina Chuquicamata y 6,875 toneladas en Ministro Hales deberían haberse registrado como productos en proceso.

No obstante, la producción descontada de las cifras de 2025 se incluirá en las de este año.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, dijo el miércoles en X que el gobierno del presidente José Antonio Kast tenía el deber de “decir la verdad” al país, añadiendo que Codelco está “fuera de control”.

El gobierno del ultraderechista Kast ha sido crítico de la empresa estatal, a la que acusa de tener problemas de seguridad y producción.

“Lo llevamos advirtiendo desde el 11 de marzo. Codelco está fuera de control. Tenemos el deber de recuperar la transparencia y decirles la verdad a los chilenos“, dijo el ministro Mas en una publicación en X.

Ni Codelco ni la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las cifras revisadas de producción.

La controversia surge pocos días antes de que el economista Bernardo Fontaine, un crítico histórico de la gobernanza y eficiencia de la compañía, asuma como presidente ejecutivo en reemplazo de Máximo Pacheco. Pacheco venía impulsando un aumento de producción hasta niveles previos a la pandemia, de 1.7 millones de toneladas hacia fines de la década, una tarea que se volvió más difícil tras un derrumbe fatal en la mayor mina de Codelco.

Aunque el error no provocó una corrección en el balance financiero de la empresa, Codelco despidió a un ejecutivo y presentó una denuncia ante la fiscalía para investigar eventuales delitos.

La cifra revisada de 2025 “empieza a reflejar mejor la situación actual de la compañía”, dijo en una entrevista Juan Carlos Guajardo , fundador de la consultora chilena Plusmining. “Espero que el nuevo directorio, que asumirá la próxima semana, revise este tema a fondo”.

Codelco aporta el 11% de los ingresos fiscales de Chile. El año pasado entregó al Estado US$ 1,778 millones, un 16% más que el año previo.

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un tercio de la oferta global. Codelco aporta alrededor del 25% de la producción nacional.

Elaborado con información de Bloomberg y AFP