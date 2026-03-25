Una poza de salmuera en una mina de litio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) en el Salar de Atacama, en el desierto de Atacama, Chile, el miércoles 13 de marzo de 2024. Tras una caída espectacular, el litio, metal utilizado en baterías, muestra leves signos de recuperación ante la especulación de que el retroceso que convulsionó el mercado el año pasado ha creado las condiciones para una reactivación. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Una poza de salmuera en una mina de litio de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) en el Salar de Atacama, en el desierto de Atacama, Chile, el miércoles 13 de marzo de 2024. Tras una caída espectacular, el litio, metal utilizado en baterías, muestra leves signos de recuperación ante la especulación de que el retroceso que convulsionó el mercado el año pasado ha creado las condiciones para una reactivación. Fotógrafo: Cristóbal Olivares/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Albemarle Corp. tiene previsto invertir US$ 3,100 millones para implementar una nueva técnica de extracción de litio en sus instalaciones en Chile, con el objetivo de obtener una mayor cantidad de este metal para baterías del yacimiento de salmuera más grande del mundo.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.