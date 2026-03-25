La empresa con sede en Estados Unidos presentó una evaluación de impacto ambiental para un proyecto de extracción directa de litio en el salar de Atacama, según un documento publicado en la página web del organismo regulador chileno. El plan está diseñado para casi duplicar la recuperación y, al mismo tiempo, reducir el bombeo de salmuera.

Tanto Albemarle como la empresa conjunta NovAndino, propiedad de SQM y Codelco —los dos únicos productores de litio de Chile—, buscan integrar estas tecnologías en sus extensas operaciones de evaporación solar como una forma de aumentar la producción y la eficiencia sin ampliar los estanques tradicionales en zonas sensibles desde el punto de vista ambiental.

La solicitud de Albemarle implica que la empresa pasa de la fase piloto a la realidad regulatoria y comercial de una tecnología conocida en la industria como extracción directa de litio (DLE, por sus siglas en inglés). Este método lleva años en discusión, pero su éxito comercial a gran escala aún no está demostrado en gran medida. Se espera que SQM-Codelco presente su proyecto de DLE para aprobación ambiental a finales de este año.

Albemarle afirmó que probó el método en una planta piloto en sus instalaciones de La Negra durante más de un año, logrando tasas de recuperación superiores al 94%. Ahora planea desarrollar una planta modular con hasta seis líneas de producción y una línea de transmisión de 29 kilómetros para conectarse a la red eléctrica. Se prevé que la construcción comience en la segunda mitad de 2028 y se extienda durante alrededor de nueve años, con una puesta en marcha por fases dependiendo de las condiciones técnicas y de mercado.

El salar de Atacama es un campo de pruebas de alto riesgo: si la DLE funciona allí, se reduce el riesgo de esta tecnología a nivel mundial. Un aspecto clave aún sin demostrar del nuevo proceso es la reinyección, en la que la salmuera empobrecida en litio se devuelve al salar para preservar el equilibrio hidrológico y geoquímico.