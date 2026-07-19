El PBI de la minería metálica tuvo una ligera caída en abril último, según data preliminar del Minem. | Gob.pe
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Elías García Olano
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La cotización del cobre y el oro, que registra alzas sostenidas entre 45% y 160% en cada caso en los últimos cinco años, se refleja en continuos crecimientos récord en la recaudación a la minería en el Perú, a pesar de que la producción de esa industria en general parece acusar un freno.

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