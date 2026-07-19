Según data preliminar del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en mayo último, la producción declinó en cinco de los ocho principales metales que exporta el Perú.

Así, mientras la explotación de cobre en dicho mes creció en 3.3%, la de hierro en 181.1% y la de estaño en 15%, retrocedió en la de oro (5.6%), zinc (13.6%), plata (11.3%), plomo (11.1%) y molibdeno (6.2).

PBI metálico en retroceso

De esa forma, en los primeros cinco meses del 2026, la extracción de cobre sumó 1.1 millones de toneladas, un alza de 3.3% versus igual lapso del 2025; pero la de oro, que llegó a 41.6 millones de gramos finos, acumuló una merma de 4.4%.

A mayo, cinco de los ocho principales minerales que exporta el Perú tuvieron caída en su producción. | Foto: Composición Gestión - ChatGPT.

En ese mismo periodo acumulado, la producción de zinc se redujo en 13.6%, la de plata en 1.9%, plomo en 8.6% y molibdeno en 6.2%. Sin embargo, se incrementó la de hierro (17.7%) y estaño (5.2%).

Como un reflejo de esa contracción, el PBI minero metálico, según data del Minem a abril, mostró una tendencia sostenida de declinación. Si bien en enero de este año creció en 3.59%, en febrero se frenó, con un crecimiento de apenas el 0.13%. Posteriormente, continuó su tendencia: creció en marzo solo 0.11% y cayó en abril en 0.32%.

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Exportaciones al alza

Pese a esa contracción productiva, en abril, las exportaciones del sector sumaron US$7,227 millones, un crecimiento interanual del 76.6%.

Asimismo, de enero a abril, los envíos al exterior de la industria minera alcanzaron los US$ 28,653 millones, valor superior en 61.7% en comparación con los US$ 17,716 millones de igual lapso acumulado del 2025.

Sin embargo, el volumen exportado en ese mismo periodo acumulado fue mucho menor: el de cobre y el oro crecieron sólo en 4.6% en cada caso, de acuerdo con información del Minem.

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Recaudación se dispara

A pesar del freno en la producción, la data del Minem mostró que, en mayo último, la recaudación proveniente del sector minero alcanzó los S/ 3,900 millones, un incremento sustancial de 111.7% con respecto a los S/1,842 millones alcanzados en igual mes del año pasado.

Recaudación a la minería de enero a mayo del 2026 superó todo lo recaudado en el año 2024.

Con ese resultado, de enero a mayo, el fisco recaudó S/ 19,172 millones de esa industria extractiva, un 70.8% más que igual periodo acumulado del 2025. Esto también representó que, en sólo cinco meses, superó ya todo lo recaudado a esa actividad en 2024 (S/ 18,384 millones) y en 2023 (S/ 16,112 millones).

En el periodo acumulado, lo que más creció fue la recaudación proveniente del Gravamen Especial a la Minería que trepó en 218.5%, seguido de las regalías mineras en 114.7% y por el cobro adicional de regalías mineras que dispone la Ley 29788, en 86.9%.

Resultado de altos precios

Consultado sobre el tema por Gestión, Miguel Alzamora, analista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), concluyó que estos resultados positivos, en buena parte, están asociados a los precios de exportación de nuestros principales minerales registrados meses atrás, a pesar de que no se ven avances en su producción.

Evolución de la recaudación en IR y regularización del sector minero. | Fuente: Sunat, Elaboración CooperAcción

Detalló que la recaudación a la minería por conceptos de Impuesto a la Renta (IR) e IGV, entre abril y junio, han crecido en cerca del 100%. “Son tres meses de crecimientos con cifras de tres dígitos. Es un récord para lo que venían siendo estos últimos cinco años a más en la recaudación minera, que se ha duplicado”, destacó.

Así, refirió que, según recientes cifras macro fiscales que evaluó el IPE, estimaron que, a junio del 2026, la recaudación a esa industria representó casi dos puntos y medio del PBI, lo que resultó casi el doble que el 2024, cuando representó un poco más de un punto del PBI.

“Desde el 2024 a junio del 2026, sólo el componente precio ha sumado un punto y medio del PBI en términos de recaudación”, aseveró.

Asimismo, dado que la previsión del IPE es que los precios se mantendrán en niveles importantes el resto de este año y el próximo, proyectó que la recaudación minera crecerá aún más al cierre del 2026, superando los picos del 2021 y 2022, y rompiendo otro récord.

“Hacia el próximo año, a todo esto, se puede sumar otra arista adicional a la recaudación minera, que es la regularización del Impuesto a la Renta del 2027, que le va a dar un plus adicional (al aporte de la minería)”, avizoró el experto.

Evolución de la participación de la minería nacional en los tributos internos. | Fuente: Sunat. Elaboración: CooperAcción

¿Cuánto dejamos de recaudar?

Igualmente, Alzamora estimó que, si el Perú mantuviera en crecimiento la producción de sus principales metales de exportación, sólo el factor productivo podría sumar, cuanto menos, medio punto porcentual del PBI, adicional al valor que ya se está recaudando a la minería.

“Ese (medio punto porcentual del PBI) es el margen que teníamos el 2024, cuando los niveles de precio estaban un poco más normales y la recaudación se sostenía básicamente en la producción”, explicó.

Por su parte, Luis Rodríguez-Mariátegui, socio del área de minería del Estudio Hernández, estimó que la demanda mundial de cobre y otros minerales críticos debería continuar creciendo en la próxima década, impulsada por la transición energética, la digitalización y nuevas tecnologías, ante lo cual el Perú tiene una ventaja geológica extraordinaria.

“Si esa fortaleza se complementa con estabilidad regulatoria, instituciones sólidas y políticas públicas consistentes, el país podrá consolidarse como uno de los principales receptores de inversión minera en América Latina”, avizoró.

Con el proceso electoral concluido, Rodríguez-Mariátegui consideró que el mercado concentrará su atención en la capacidad del nuevo Gobierno para consolidar un entorno de mayor predictibilidad y con garantías para las inversiones.

Para el experto, algunos temas que marcarán la agenda minera en los próximos años son la ruta para finalizar la adecuación de operaciones informales, la actualización del marco normativo realista para la pequeña minería y la minería artesanal, y el fortalecimiento de las acciones para enfrentar la minería ilegal.

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