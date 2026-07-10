A medida que pasan los meses, la crisis que golpea a la industria de petróleo y gas natural en el Perú, tanto en lo que comprende producción, exploración e inversiones, parece agudizarse cada vez más.
Según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), de enero a junio del 2026, la producción de petróleo se contrajo un 21.5%, la de líquidos de gas natural lo hizo en 7.8% y la de gas natural cayó en 4.7% respecto al primer semestre del 2025.
Además, indicó que, sólo en junio, la producción de crudo en las principales zonas productoras, como la de Piura, retrocedió en 13% y en Loreto se contrajo en 27% respecto a igual mes del año pasado.
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Estas cifras mostrarían que se mantiene en lo que va del año una tendencia negativa en la producción del sector hidrocarburos, que ya el 2025 había sufrido una merma del 1.62% respecto al 2024, cuando creció solo 2% respecto al 2023.
Inversiones siguen a la baja
En tanto, según data de la agencia Perupetro, en el primer bimestre de este año, las inversiones del sector alcanzaron los US$ 48.7 millones, valor que resulta menor en 18.50% si se la compara con las de los primeros dos meses del 2025 (US$ 59.8 millones).
Pero, haciendo un desagregado de esa cifra, el gasto de las empresas del ramo en exploración apenas alcanza los US$ 549,395, una retracción del 61.52% frente a los US$ 1.4 millones reportados en el periodo de enero y febrero del 2025.
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Cada vez menos contratos
Vale recordar que, en todo el 2025, las inversiones en hidrocarburos, con US$ 467.3 millones, habían caído en 20.7% versus los US$ 525 millones del 2024, pero en exploración la merma se había disparado hasta un 76.92%, con apenas US$ 9.8 millones.
Asimismo, hasta marzo último, Perupetro no reportó un sólo pozo perforado, ni para producción ni exploración. Aunque para el 2026 prevé que se perforen 199 pozos para explotación, solo espera que se ejecuten cinco pozos para buscar nuevos yacimientos.
A esto se suma que, actualmente, la referida agencia estatal sólo registra 29 contratos petroleros, tres menos que hace un año, encontrándose paralizados los lotes XV, VI y II desde setiembre del 2025, a la espera del ingreso de nuevos operadores.
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¿Otro lote en riesgo?
Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Talara, Ronnie Fernández, informó a Gestión que existe preocupación en esa zona por el rompimiento en la cadena de pagos por parte de Petroperú, a sus proveedores de servicios, tanto para la operación del Lote Z-69, en altamar frente a la costa de Piura, como para la refinería de Talara.
Esa situación, anotó Fernández, llevó a que la semana pasada uno de los principales proveedores de servicios para el Lote Z-69, la empresa IMI, suspendiera el servicio de transporte para la operación de plataformas submarinas en dicho yacimiento offshore.
En general, indicó que la petrolera estatal estaría manteniendo una deuda aproximada de US$ 200 millones (cifra no oficial), con proveedores de servicios, que afecta la cadena de pagos a alrededor de 300 empresas.
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¿Qué hacer frente a esta crisis?
Frente a la crisis en general que afecta a esta industria, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) planteó que el próximo Gobierno reactive la exploración de petróleo y gas, a fin de reponer reservas y reducir la exposición del país a la volatilidad internacional.
Propuso, además, que fortalezca la seguridad energética con planificación, infraestructura, permisos oportunos y mecanismos que permitan anticipar riesgos y recuperar la inversión mediante reglas claras y estabilidad jurídica.
La cuarta medida que planteó la SPH es acelerar la masificación del gas natural, especialmente, en regiones donde este recurso aún no llega a hogares, transporte, comercios e industrias.
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¿Y la rotura del gasoducto?
Por su parte, la Asociación de Consumidores de Gas en el Perú expresó su preocupación por el hecho de que, habiendo transcurrido cuatro meses desde que se produjo la deflagración de un tramo del gasoducto de Camisea, el Gobierno no haya adoptado ninguna medida para remediar los riesgos y daños por presuntos incumplimientos de Transportadora de Gas del Perú (TGP) a cargo del ducto.
Por tal razón, ese gremio consideró prioritario e imperativo para el nuevo Gobierno exigir a TGP que, en cumplimiento de lo dispuesto en el contrato de concesión, realice las inversiones necesarias para “tener suficiente capacidad de respaldo y redundancia así como efectivos procedimientos de mantenimiento para alcanzar la disponibilidad especificada”.
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Reducir la permisología
En tanto, Álvaro Ríos, socio director de Gas Energy Latin America, consideró que uno de los temas clave que debe abordar el próximo Gobierno para reactivar al sector hidrocarburos es reducir la “permisología” que frena sus inversiones.
Ello implica, señaló, reducir notablemente los tiempos para la elaboración y la aprobación de permisos medioambientales, sin bajar las exigencias, ya que esto ha sido el principal freno a las inversiones en toda la cadena de energía.
También consideró prioritario fomentar nueva exploración para reponer reservas en las zonas de Camisea (Cusco) y Candamo (Madre de Dios), donde se tiene un horizonte de reservas y producción de 10 a 12 años y evitar el fantasma de futura importación.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.