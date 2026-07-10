De enero a junio 2026, la extracción de petróleo retrocedió en 21.5% versus el primer semestre del año pasado, según la SNMPE. | Gob.pe
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Elías García Olano
mailElías García Olano

A medida que pasan los meses, la crisis que golpea a la industria de petróleo y gas natural en el Perú, tanto en lo que comprende producción, exploración e inversiones, parece agudizarse cada vez más.

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