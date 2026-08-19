La industria naval se prepara para una mayor demanda de técnicos. Por ello el MTPE y Hyundai firmaron un acuerdo. (Foto: Andina)
La industria naval se prepara para una mayor demanda de técnicos. Por ello el MTPE y Hyundai firmaron un acuerdo. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El y suscribieron un acuerdo para capacitar a los trabajadores que podrían ser requeridos por la modernización de la industria naval en Perú.

Según informó el MTPE, el convenio busca anticipar los perfiles de trabajadores requeridos por esta industria y preparar a trabajadores, jóvenes, instructores y potenciales postulantes para acceder a las nuevas oportunidades laborales.

Según el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la cooperación con Corea del Sur permitirá acercar experiencia internacional, nuevas metodologías y estándares tecnológicos a los trabajadores peruanos.

Esta alianza nos permite acercar conocimiento y experiencia internacional al talento peruano. El verdadero valor de esta cooperación estará en que el desarrollo de la industria se traduzca también en oportunidades para las personas”, afirmó.

La medida se da en el marco de la para impulsar la construcción naval, la transferencia tecnológica y el desarrollo industrial.

Con este programa se contempla la construcción de al menos 23 naves: seis buques multirol, tres patrulleros oceánicos, cuatro patrulleras marítimas clase Río Pativilca, cuatro buques auxiliares de litoral, cuatro submarinos y dos petroleros.

A partir de estos proyectos, se prevé una demanda sostenida de personal técnico especializado, instructores, servicios industriales y proveedores nacionales.

¿Qué empleos se prepararán?

Con este acuerdo, se busca desarrollar cursos y programas presenciales y virtuales, certificar competencias laborales y actualizar a instructores y formadores. Entre las especialidades que se demandarían están soldadura, tubería, electricidad, mecánica, pintura industrial, diseño técnico, construcción e instalación naval.

Asimismo, el MTPE y también podrán definir y actualizar perfiles ocupacionales y estándares de competencia laboral, además de intercambiar información sobre innovaciones tecnológicas y nuevos procesos productivos.

El ministro de Trabajo señaló que el país debe preparar desde ahora a los jóvenes para participar en los procesos de transformación productiva.

Tenemos la obligación de capacitar a nuestro talento humano y generar las condiciones para que nuestra juventud, a partir de la transferencia tecnológica, pueda asumir los retos de un mundo moderno en el que avanzan la inteligencia artificial, la automatización y la robotización”, sostuvo.

Más oportunidades para proveedores

La expansión de la también contempla oportunidades para proveedores peruanos y micro y pequeñas empresas que puedan incorporarse progresivamente a la cadena productiva.

En ese sentido, el MTPE y HD Hyundai Heavy Industries conformarán un equipo de trabajo para elaborar el plan de implementación del memorándum. Este incluirá acciones de formación para el empleo, certificación de competencias, actualización de instructores y transferencia de conocimientos.

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