Juan Sheput Moore fue designado por Keiko Fujimori como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo.

El político de amplia trayectoria en el Legislativo y Ejecutivo prestó juramento este 28 de julio.

Es la tercera ocasión que Sheput Moore ocupa el cargo: la primera vez fue en 2005, durante el mandato de Alejandro Toledo; y la segunda, en 2020, en la breve administración de Manuel Merino.

En la reciente contienda electoral, postuló al Senado por el partido País para Todos, de Carlos Álvarez.

Será labor de Sheput Moore materializar la propuesta de Keiko Fujimori de elevar la remuneración mínima vital a S/ 1,300, así como la de dar un bono a las mypes para promover la contratación.

Especialistas señalan que el aumento del sueldo mínimo tendrá que consensuarse en el Consejo Nacional del Trabajo, y deberá respetar criterios técnicos para que no se perjudique a las pequeñas empresas.