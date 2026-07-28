Fue uno de los anuncios más destacados de su Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. La presidenta Keiko Fujimori adelantó que su Gobierno elevará la Remuneración Mínima Vital (RMV) a S/ 1,300.

“Reactivaremos los tres grandes motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa. Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a S/ 1,300″, indicó.

Si bien Fujimori no anunció cuándo, de concretarse, se trataría de un incremento de S/ 170 respecto a su valor actual (S/ 1,130), que oficializó la ex mandataria Dina Boluarte a finales del 2024 y el incremento número 12 desde el año 2000 para la RMV.

¿Aumento de la RMV sería viable?

Fujimori no dio mayores detalles de cual sería la justificación de esta medida, salvo indicar que tendría un complemento en forma de subsidio.

"Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral“, sostuvo.

Al respecto, economistas como el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, han planteado sus dudas respecto al sustento que podría estar detrás de esta medida anunciada.

“Subir la RMV sin aumento similar de la productividad encarece el empleo formal y llega a muy pocos”, comentó el ex funcionario desde su cuenta de X.

Tuesta cuestionó el bono a mypes que planteó Fujimori porque representaría mayor gasto fiscal, en momentos donde, como recalcó la propia presidenta en su mensaje, toca recuperar la solidez de las cuentas públicas. “Ojalá políticas anunciadas para impulsar inversión privada y productividad avancen igual de rápido”, agregó.

Beneficiados serían pocos

En diálogo con Gestión, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), alertó que un nuevo incremento de la RMV podría restringir el acceso a trabajadores jóvenes, sobre todo por la alta informalidad en el país, que alcanza al 70% de la población económicamente activa.

“A ellos un incremento del sueldo mínimo no se les aplica. Subirlo a S/ 1,300 sería un aumento del 15% más o menos. Eso beneficiaría directamente solo a entre 2% o 3% de todos los trabajadores del país”, estimó.

Vale señalar que, según reseñó el Estudio Vinatea & Toyama, esa elevación del 15% para la RMV “casi triplica la inflación acumulada desde el último aumento”. Consideraron también se haría, como ha ocurrido casi siempre, sin diálogo social.

Keiko Fujimori fue recibida con honores a las afueras del Congreso de la República antes de asumir la presidencia del Perú. (Foto: El Comercio).

Herrera coincidió con Tuesta en la poca eficacia que podría tener el bono complementario, ya que sería contraproducente y no atacaría el problema real del mercado laboral.

“El bono aparentemente atacaría el riesgo de exponer a mypes formales a la informalidad, pero no va a la raíz del problema: enfrentan costos y complejidades regulatorias para formalizarse. Si se sube la RMV, a muchos les resultaría mejor ser informales porque reciben un sueldo bruto sin descuentos laborales”, lamentó.

La economista recordó que, según revisó el IPE, al menos 13 de los últimos incrementos del sueldo mínimo en Perú se han realizado en periodos electorales o de baja aprobación. “En la práctica, aunque existe una fórmula del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para subir la RMV, nunca se ha aplicado y mucho menos de forma transparente”, criticó.

Justificación debería ir con complementos

Por su parte, Eduardo Jiménez, jefe del Sistema de Información en Macroconsult, también se pronunció sobre la viabilidad de la medida durante la transmisión por Fiestas Patrias realizada por Diario Gestión.

El economista apuntó a la posible justificación que den tanto los ministros de Economía y de Trabajo que nombre Fujimori para darle sentido a lo que ya adelantó la presidenta en su discurso.

Jiménez consideró que el MEF deberá dar mayores detalles de las razones detrás del anuncio de la presidenta para la RMV. Foto: MEF.

“Deben complementar este ofrecimiento con una reforma para las mypes en cuanto al tema tributario y laboral. Se habló de eso en el mensaje, pero no se dan mayores detalles. Será importante aterrizarlo porque al final la formalización no solo pasa por un salario sino por una serie de medidas de, en especial, ordenar las leyes”, refirió.

Al igual que Tuesta y Herrera, Jiménez se sumó a las voces que consideran este anuncio como populista. “Yo sí lo calificaría de esa manera. Entiendo el sentido de ganar puntos (con la sociedad). Es lo que han hecho todos los gobiernos al inicio de sus periodos”, complementó.