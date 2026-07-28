La presidenta Keiko Fujimori adelantó que en su Gobierno se elevará la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1,300.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles”, dijo Fujimori Higuchi.

De esa manera, la RMV en Perú pasará de S/ 1,130 a S/ 1,300.

En su mensaje a la nación, la jefa de Estado precisó que se realizará este ajuste en el marco de la reactivación de los tres motores que generan ingresos para las familias: el trabajo, la inversión y la empresa.

Keiko Fujimori aclaró que se quieren mejores salarios, pero también "empresas sostenibles y más empleos formales". Foto: GEC

Además, señaló que el alza de la RMV vendrá acompañada de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, a fin de que “las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral“.

Fujimori reconoció que se requieren “mejores salarios”, pero también empresas sostenibles y empleos formales.

En palabras de Keiko Fujimori, “cuando mejora el ingreso de un trabajador, progresa una familia”.

Efectos de subir la RMV

Según el exministro de Economía, David Tuesta, el anuncio de subir la RMV sin “un aumento similar de la productividad encarece el empleo formal y llega a muy pocos”.

Respecto al bono a las mypes para promover la contratación, sería “más gasto fiscal” y ayudaría “poco o nada”.

“Ojalá políticas anunciadas para impulsar inversión privada y productividad avancen igual de rápido”, escribió en X.