Además, Keiko Fujimori garantizó que se entregará un bono compensatorio para las mypes a fin de promover la contratación de empleo formal. Foto: difusión
Además, Keiko Fujimori garantizó que se entregará un bono compensatorio para las mypes a fin de promover la contratación de empleo formal. Foto: difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

adelantó que en su Gobierno se elevará la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1,300.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles”, dijo Fujimori Higuchi.

De esa manera, la RMV en Perú pasará de S/ 1,130 a S/ 1,300.

En su mensaje a la nación, : el trabajo, la inversión y la empresa.

Keiko Fujimori aclaró que se quieren mejores salarios, pero también "empresas sostenibles y más empleos formales". Foto: GEC
Keiko Fujimori aclaró que se quieren mejores salarios, pero también "empresas sostenibles y más empleos formales". Foto: GEC

Además, señaló que el alza de la RMV vendrá acompañada de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, a fin de que “las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral“.

Fujimori reconoció que se requieren “mejores salarios”, pero también empresas sostenibles y empleos formales.

En palabras de Keiko Fujimori, “cuando mejora el ingreso de un trabajador, progresa una familia”.

Efectos de subir la RMV

Según el exministro de Economía, David Tuesta, el anuncio de subir la RMV sin “un aumento similar de la productividad encarece el empleo formal y llega a muy pocos”.

Respecto al bono a las mypes para promover la contratación, sería “más gasto fiscal” y ayudaría “poco o nada”.

“Ojalá políticas anunciadas para impulsar inversión privada y productividad avancen igual de rápido”, escribió en X.

TE PUEDE INTERESAR

Keiko Fujimori a punto de asumir uno de los cargos más riesgosos de América Latina, por Bloomberg
Keiko Fujimori juramenta como presidenta: así recibe estos 4 indicadores clave del Perú
Toma de mando de Keiko Fujimori: Congreso cita a senadores y diputados a sesión solemne

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.