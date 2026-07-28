El presidente del Senado, Miguel Ángel Torres, convocó al Congreso bicameral a una sesión solemne el 28 de julio, con motivo de la toma de mando presidencial, en la que la presidenta electa Keiko Fujimori asumirá oficialmente la jefatura del Estado para el periodo 2026-2031 y dará su primer mensaje ante el Congreso.

La convocatoria se anunció al cierre de las actividades parlamentarias del domingo en el Congreso de la República. El acto protocolar reunirá a senadores y diputados

“Se cita a los señores senadores y diputados a la sesión solemne que se realizará mañana martes 28 de julio a las 11:30 horas, en la que se celebrará la transmisión del mando supremo de la nación a la presidenta electa de la república, Keiko Sofía Fujimori”, precisó.

Programación de la toma de mando

La agenda oficial por Fiestas Patrias y la transmisión del mando presidencial 2026 será una jornada donde se realizarán actos religiosos, protocolares y políticos, marcando el inicio formal del nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

Inicio de la jornada (8:00 – 9:00 a.m.)

La jornada de la Transmisión del Mando 2026 comenzará a las 8:00 de la mañana con la tradicional Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. A esta ceremonia religiosa asistirán el presidente saliente José María Balcázar, los integrantes del Gabinete Ministerial, así como las principales autoridades del Estado y el Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú.

Condecoraciones y reuniones bilaterales (desde las 9:00 a.m.)

Una vez concluidos los actos en la Catedral, la presidenta electa Keiko Fujimori se dirigirá al Palacio de Torre Tagle, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí recibirá las condecoraciones “El Sol del Perú” y “Al Mérito por Servicios Distinguidos”, reconocimientos que simbolizan el inicio de su condición de jefa de Estado.

Tras esta ceremonia, sostendrá reuniones bilaterales con los jefes de Estado invitados a la transmisión del mando. De acuerdo con el programa preliminar, se confirmó la presencia de los representantes de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia.

Juramentación presidencial en el Congreso (12:15 p.m.)

El acto central se desarrollará en el Congreso de la República, donde se llevará a cabo la juramentación presidencial a las 12:15 p.m. En esta ceremonia, Keiko Fujimori prestará juramento como presidenta de la República, recibiendo la banda presidencial. El protocolo incluye la interpretación del Himno Nacional, así como la juramentación de los vicepresidentes que la acompañarán en la conducción del Ejecutivo.

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Primer Mensaje a la Nación (12:30 p.m. – 1:30 p.m.)

Tras asumir oficialmente el cargo, la mandataria ofrecerá su primer Mensaje a la Nación desde el Hemiciclo del Congreso de la República, entre las 12:30 p.m. y la 1:30 p.m.

En esta primera intervención hacia el país, se espera que la presidenta exponga las principales prioridades de su administración y explique los lineamientos generales de la política económica, de seguridad ciudadana, inversión, salud y educación. Asimismo, se prevé que anuncie las primeras medidas que impulsará en los primeros meses de gestión.

Honores de Estado y almuerzo oficial (desde las 2:00 p.m.)

Una vez concluidos los actos en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno para la ceremonia de Honores de Estado. Posteriormente, ofrecerá un almuerzo oficial a los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la transmisión del mando, así como a otras autoridades internacionales.

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Juramentación del Gabinete Ministerial (4:30 p.m. – 5:30 p.m.)

En esta jornada, también se esperará la juramentación del primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno, programada entre las 4:30 p.m. y las 5:30 p.m. en Palacio de Gobierno. La conformación del Gabinete Ministerial es clave para entender el perfil político y técnico de la nueva administración. Hasta el momento, la presidenta electa ha confirmado a tres integrantes: Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, y Carlos Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recepción oficial y cierre de la jornada (desde las 5:30 p.m.)

La agenda oficial del 28 de julio concluirá con el saludo protocolar a las misiones especiales, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. Este saludo será seguido de una recepción oficial en Palacio de Gobierno, que pondrá fin a la jornada de transmisión del mando y presentación del nuevo gobierno.