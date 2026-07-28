La presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
La presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: Jesús Saucedo / @photo.gec)
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Redacción Gestión
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asumirá oficialmente la jefatura del Estado para el periodo 2026-2031 y dará su primer mensaje ante el Congreso.

El acto protocolar reunirá a senadores y diputados

“Se cita a los señores senadores y diputados a la sesión solemne que se realizará mañana martes 28 de julio a las 11:30 horas, en la que se celebrará la transmisión del mando supremo de la nación a la presidenta electa de la república, Keiko Sofía Fujimori”, precisó.

Programación de la toma de mando

, marcando el inicio formal del nuevo gobierno de Keiko Fujimori.

Inicio de la jornada (8:00 – 9:00 a.m.)

La jornada de la Transmisión del Mando 2026 comenzará a las 8:00 de la mañana con la tradicional Misa Solemne y Te Deum en la Basílica Catedral de Lima. A esta ceremonia religiosa asistirán el presidente saliente José María Balcázar, los integrantes del Gabinete Ministerial, así como las principales autoridades del Estado y el Cuerpo Diplomático acreditado en el Perú.

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Condecoraciones y reuniones bilaterales (desde las 9:00 a.m.)

Tras esta ceremonia, sostendrá reuniones bilaterales con los jefes de Estado invitados a la transmisión del mando. De acuerdo con el programa preliminar, se confirmó la presencia de los representantes de Paraguay, Chile, Ecuador, Honduras y Bolivia.

Juramentación presidencial en el Congreso (12:15 p.m.)

El acto central se desarrollará en el Congreso de la República, donde se llevará a cabo la juramentación presidencial a las 12:15 p.m. En esta ceremonia, Keiko Fujimori prestará juramento como presidenta de la República, recibiendo la banda presidencial.

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Primer Mensaje a la Nación (12:30 p.m. – 1:30 p.m.)

Tras asumir oficialmente el cargo, la mandataria ofrecerá su primer Mensaje a la Nación desde el Hemiciclo del Congreso de la República, entre las 12:30 p.m. y la 1:30 p.m.

En esta primera intervención hacia el país, se espera que la presidenta exponga las principales prioridades de su administración y explique los lineamientos generales de la política económica, de seguridad ciudadana, inversión, salud y educación.

Honores de Estado y almuerzo oficial (desde las 2:00 p.m.)

Una vez concluidos los actos en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno para la ceremonia de Honores de Estado. Posteriormente, ofrecerá un almuerzo oficial a los jefes de Estado y de Gobierno invitados a la transmisión del mando, así como a otras autoridades internacionales.

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Juramentación del Gabinete Ministerial (4:30 p.m. – 5:30 p.m.)

En esta jornada, también se esperará la juramentación del primer Consejo de Ministros del nuevo gobierno, programada entre las 4:30 p.m. y las 5:30 p.m. en Palacio de Gobierno. La conformación del Gabinete Ministerial es clave para entender el perfil político y técnico de la nueva administración. Hasta el momento, la presidenta electa ha confirmado a tres integrantes: Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros, Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, y Carlos Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Recepción oficial y cierre de la jornada (desde las 5:30 p.m.)

La agenda oficial del 28 de julio concluirá con el saludo protocolar a las misiones especiales, autoridades nacionales y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país. Este saludo será seguido de una recepción oficial en Palacio de Gobierno, que pondrá fin a la jornada de transmisión del mando y presentación del nuevo gobierno.

La programación oficial de la toma de mando será una jornada donde se realizarán actos religiosos, protocolares y políticos, marcando el inicio formal del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)
La programación oficial de la toma de mando será una jornada donde se realizarán actos religiosos, protocolares y políticos, marcando el inicio formal del gobierno de Keiko Fujimori. (Foto: Congreso)

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