Keiko Fujimori juró como presidenta de la República para el periodo 2026-2031. Foto: Congreso
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Redacción Gestión
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno será de 5 años, y garantizó que respetará el periodo constitucional establecido.

“Desde este 28 de julio del 2026 empezaremos a escribir nuestro futuro por los próximos 5 años. Ni un día más”, mencionó en su primer mensaje a la nación.

Además, la mandataria reconoció que el poder otorgado por el voto popular “solo encuentra sentido cuando se ejerce para servir”.

En esa línea, sostuvo que la situación del Perú en este momento es compleja y dolorosa. “Recibimos un país marcado por el abandono”, anotó.

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