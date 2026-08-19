La ONPE sorteó este miércoles el orden de ubicación que, en su bloque respectivo, ocuparán las organizaciones políticas, alianzas y movimientos regionales en las cédulas de las Elecciones Regionales y Municipales.

A través de un sorteo emitido en las redes de la ONPE, se dispuso mediante el azar la posición que ocuparán en la cartilla los 41 partidos políticos y 5 alianzas electorales.

El orden quedó de la siguiente manera:

Alianza para el Progreso

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú

Salvemos al Perú

Juntos por el Perú

Partido Político Integridad Democrática

Partido Frente de la Esperanza 2021

Acción Popular

Cooperación, Verdad y Honradez

Partido Cívico Obras

Partido Político Todo con el Pueblo

Coalición Transformadora Tierra Verde

Renovación Popular Perú

Fe en el Perú

Partido Demócrata Verde

Alianza Regional por el Perú

Partido Político Prin

Un Camino Diferente

Partido Popular Cristiano – PPC

Visión Perú

Frente Popular Agrícola FIA del Perú

Fuerza Popular

Avanza País - Partido de Integración Social

Libertad Popular

Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú

Partido Político Perú Primero

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Patriótico del Perú

Fuerza Ciudadana

Partido Unidad y Paz

Batalla Perú

Peruanos elegirán a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Foto: Andina

Partido País para Todos

Ahora Nación – AN

Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

Progresemos

Partido del Buen Gobierno

Partido Político Pueblo Consciente

Partido Político Perú Acción

Partido Democrático Somos Perú

Partido Aprista Peruano

Podemos Perú

Alianza Electoral Venceremos

Partido Morado

Perú Moderno

Partido SíCreo

Partido Político ADP

De esa manera, el bloque de partidos políticos estará en la parte superior de la cédula de votación; mientras que el bloque de movimientos regionales estará en la inferior.

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En el caso de las alianzas electorales, se consideran en uno u otro bloque según su alcance (nacional o regional).

¿Qué sigue tras el sorteo?

Tras definirse el orden de ubicación de los partidos para las cédulas de las ERM 2026, los únicos cambios que sufrirían pueden determinarse por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Vale anotar que el JNE podría determinar que una candidatura no sea inscrita o sea excluida; de ser así, la candidatura no se sumaría a la cédula y la ubicación asignada sería ocupada por la organización en la posición inmediata inferior, conforme al sorteo.