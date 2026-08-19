La ONPE estableció la ubicación de los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales para las ERM 2026. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
La ONPE estableció la ubicación de los partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales para las ERM 2026. Foto: Hugo Pérez / @photo.gec
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La ONPE sorteó este miércoles el orden de ubicación que, en su bloque respectivo, ocuparán las organizaciones políticas, alianzas y movimientos regionales en

A través de un sorteo emitido en las redes de la ONPE, se dispuso mediante el azar la posición que ocuparán en la cartilla

El orden quedó de la siguiente manera:

  • Alianza para el Progreso
  • Partido Político Nacional Perú Libre
  • Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú
  • Salvemos al Perú
  • Juntos por el Perú
  • Partido Político Integridad Democrática
  • Partido Frente de la Esperanza 2021
  • Acción Popular
  • Cooperación, Verdad y Honradez
  • Partido Cívico Obras
  • Partido Político Todo con el Pueblo
  • Coalición Transformadora Tierra Verde
  • Renovación Popular Perú
  • Fe en el Perú
  • Partido Demócrata Verde
  • Alianza Regional por el Perú
  • Partido Político Prin
  • Un Camino Diferente
  • Partido Popular Cristiano – PPC
  • Visión Perú
  • Frente Popular Agrícola FIA del Perú
  • Fuerza Popular
  • Avanza País - Partido de Integración Social
  • Libertad Popular
  • Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú
  • Partido Político Perú Primero
  • Partido Demócrata Unido Perú
  • Partido Patriótico del Perú
  • Fuerza Ciudadana
  • Partido Unidad y Paz
  • Batalla Perú
Peruanos elegirán a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Foto: Andina
Peruanos elegirán a 25 gobernadores, 25 vicegobernadores y 364 consejeros regionales. Foto: Andina
  • Partido País para Todos
  • Ahora Nación – AN
  • Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
  • Progresemos
  • Partido del Buen Gobierno
  • Partido Político Pueblo Consciente
  • Partido Político Perú Acción
  • Partido Democrático Somos Perú
  • Partido Aprista Peruano
  • Podemos Perú
  • Alianza Electoral Venceremos
  • Partido Morado
  • Perú Moderno
  • Partido SíCreo
  • Partido Político ADP

De esa manera, el bloque de partidos políticos estará en la parte superior de la cédula de votación; mientras que el bloque de movimientos regionales estará en la inferior.

En el caso de las alianzas electorales, se consideran en uno u otro bloque según su alcance (nacional o regional).

¿Qué sigue tras el sorteo?

, los únicos cambios que sufrirían pueden determinarse por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Vale anotar que el JNE podría determinar que una candidatura no sea inscrita o sea excluida; de ser así, la candidatura no se sumaría a la cédula y la ubicación asignada sería ocupada por la organización en la posición inmediata inferior, conforme al sorteo.

TE PUEDE INTERESAR

Elecciones Regionales y Municipales: ¿cuándo y cómo serán los comicios?
Elecciones Regionales y Municipales: el miércoles se define ubicación de partidos en cédulas
Gobierno de Fujimori transfiere 99.7 millones de soles para elecciones municipales y regionales
JEE recibieron 717 pedidos de renuncia de candidatos para elecciones regionales y municipales

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.