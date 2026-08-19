La ONPE sorteó este miércoles el orden de ubicación que, en su bloque respectivo, ocuparán las organizaciones políticas, alianzas y movimientos regionales en las cédulas de las Elecciones Regionales y Municipales.
A través de un sorteo emitido en las redes de la ONPE, se dispuso mediante el azar la posición que ocuparán en la cartilla los 41 partidos políticos y 5 alianzas electorales.
El orden quedó de la siguiente manera:
- Alianza para el Progreso
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido por el Entendimiento, Recuperación y Unificación del Perú
- Salvemos al Perú
- Juntos por el Perú
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Acción Popular
- Cooperación, Verdad y Honradez
- Partido Cívico Obras
- Partido Político Todo con el Pueblo
- Coalición Transformadora Tierra Verde
- Renovación Popular Perú
- Fe en el Perú
- Partido Demócrata Verde
- Alianza Regional por el Perú
- Partido Político Prin
- Un Camino Diferente
- Partido Popular Cristiano – PPC
- Visión Perú
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú
- Fuerza Popular
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Libertad Popular
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE Perú – Comunidad Política Inka Perú
- Partido Político Perú Primero
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Patriótico del Perú
- Fuerza Ciudadana
- Partido Unidad y Paz
- Batalla Perú
- Partido País para Todos
- Ahora Nación – AN
- Primero la Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso
- Progresemos
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Político Pueblo Consciente
- Partido Político Perú Acción
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Aprista Peruano
- Podemos Perú
- Alianza Electoral Venceremos
- Partido Morado
- Perú Moderno
- Partido SíCreo
- Partido Político ADP
De esa manera, el bloque de partidos políticos estará en la parte superior de la cédula de votación; mientras que el bloque de movimientos regionales estará en la inferior.
- LEA TAMBIÉN: Condenan a Mario Casaretto y César Acosta del Cuerpo de Bomberos por delito de colisión
En el caso de las alianzas electorales, se consideran en uno u otro bloque según su alcance (nacional o regional).
¿Qué sigue tras el sorteo?
Tras definirse el orden de ubicación de los partidos para las cédulas de las ERM 2026, los únicos cambios que sufrirían pueden determinarse por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Vale anotar que el JNE podría determinar que una candidatura no sea inscrita o sea excluida; de ser así, la candidatura no se sumaría a la cédula y la ubicación asignada sería ocupada por la organización en la posición inmediata inferior, conforme al sorteo.